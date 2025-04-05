BEAMS PLUS首席買撰寫重磅戶外古着天書　結集稀有古董級羽絨收藏

【日本/新書/BEAMS/OUTDOOR EXPEDITION BOOK 99】BEAMS PLUS能成為現今日本品牌談論度高的品牌，全有賴各位對美日古着、時裝文化有着深入了解與認知的背後團隊，當中BEAMS PLUS首席買手金子茂（Shigeru Kaneko）最近首次為BEAMS自家出版的《I AM BEAMS》編輯全新戶外天書《OUTDOOR EXPEDITION BOOK 99》，一次過「曬冷」多件稀有級別古董羽絨珍品。



BEAMS PLUS首席買手金子茂（Shigeru Kaneko）（IG@shigerukaneko）

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來到今回《I AM BEAMS》第九期，迎來BEAMS PLUS首席買手金子茂，他過往的功績有目共睹，除了領導BEAMS PLUS策劃不同聯乘企劃之外，如Engineered Garments、Kaptain Sunshine、POST OVERALLS、RANCOURT & Co.，他亦在坐擁1.3萬粉絲的個人IG上經常分享不同古着教育，皆因自已亦是一位收藏家級別的古着愛好者，尤其對稀有度極高的美國戶外裝備情有獨鍾。

金子茂IG的古着造型照（IG@shigerukaneko）

金子茂古着收藏（IG@shigerukaneko）

金子茂古着收藏（IG@shigerukaneko）

環觀金子茂的社交媒體，這位每天也會發佈穿搭的首席買手，多透過來自七十至九十件代色彩繽紛、罕有戶外古着來作造型展示，包括Patagonia、The North Face、L.L.Bean、Sierra Designs、Eddie Bauer、Filson、GERRY、Marmot、REI、Western Mountaineering等經典戶外品牌，亦有時候會配搭BEAMS PLUS自家單品，塑造出強烈日系氣息的Vintage造型，帖文中更撰寫文章來加以說明，解釋此古着的由來，無論在造型及知識層面上，都絕對是當今超豐富、紮實的參考之一。

金子茂IG的古着造型照（IG@shigerukaneko）

金子茂IG的古着造型照（IG@shigerukaneko）

金子茂IG的古着造型照（IG@shigerukaneko）

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於《OUTDOOR EXPEDITION BOOK 99》，金子茂終於可以把過去的收藏品有系統性地結集成紙本，書中利用99個主題來作引發，展現他多件超稀有戶外探險服收藏，也邀請讀者們進入他多年來的儲物時光，為了能面向國際，該書更首次以日、英雙語形式推出，預計這讀物必成為經典戶外服愛好者的聖經。

《OUTDOOR EXPEDITION BOOK 99》（BEAMS）

自2023年開始，BEAMS已不定期邀請公司重要員工出版過八期《I AM BEAMS》，從而為大家介紹BEAMS各個部門的員工之餘，也希望顧客認識更多BEAMS背後創作團隊如何對時尚、生活、品味的追求，當中最為人熟悉的定必是前BEAMS PLUS創意總監、現今Unlikely主腦中田慎介（Shinsuke Nakada）的個人書籍《Unlikely Things》。