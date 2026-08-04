張凌赫宋雨琦同款 ！MOLSION陌森眼鏡攻港 定價親民最平$748入手

【MOLSION／陌森眼鏡】許多潮人穿搭時都會把眼鏡當成重點配飾，而深受全球年輕世代追捧的時尚眼鏡品牌MOLSION（陌森眼鏡），正式進軍香港市場！該品牌早前推出2026春夏全新系列，請來內地人氣實力演員張凌赫，以及內地人氣歌手兼K-pop頂流偶像宋雨琦擔任2026春夏全球品牌代言人，產品展現完美融合高訂時尚美學及風靡全球的韓系潮流設計，在最新優惠下，低至748元即可入手偶像同款眼鏡！



宋雨琦化身「叛逆千金」 張凌赫成為「時尚圈內人」

MOLSION自創立以來，專為19至30歲的年輕一族而設，核心理念圍繞「未知與多元」，並主打兩種截然不同的時尚風格：像宋雨琦般，戴上墨鏡化身為叛逆且模糊性別界限的「叛逆千金」；而張凌赫則成為極具敏銳時尚觸覺的「氛圍感時尚圈內人」，演繹出不同風格。

MOLSION早前推出2026春夏全新系列，品牌方請來人氣實力演員張凌赫做全球品牌代言人。（MOLSION圖片）

MOLSION早前推出2026春夏全新系列，品牌方請來人氣實力演員張凌赫做全球品牌代言人。（MOLSION圖片）

MOLSION早前推出2026春夏全新系列，品牌方請來內地人氣歌手宋雨琦兼K-pop頂流偶像做全球品牌代言人。（MOLSION圖片）

MOLSION早前推出2026春夏全新系列，品牌方請來內地人氣歌手宋雨琦兼K-pop頂流偶像做全球品牌代言人。（MOLSION圖片）

張凌赫被打造成為極具敏銳時尚觸覺的「氛圍感時尚圈內人」。（MOLSION圖片）

張凌赫被打造成為極具敏銳時尚觸覺的「氛圍感時尚圈內人」。（MOLSION圖片）

宋雨琦戴上墨鏡化身為叛逆且模糊性別界限的「叛逆千金」。（MOLSION圖片）

宋雨琦戴上墨鏡化身為叛逆且模糊性別界限的「叛逆千金」。（MOLSION圖片）

航天級材質打造 輕盈抗敏防紫外線

MOLSION的產品除了外觀設計吸睛，其生產工藝也非常講究，嚴格遵循「以更高標準打造（Built to a higher standard）」的理念，嚴選以下三大高科技材質，打造成更出色的產品。

1）航天級純鈦Titanium：

整體重量比傳統合金輕48%，且具備抗敏抗腐蝕特性，提供輕盈溫和的貼合感。

MOLSION的產品除了外觀設計吸睛，其生產工藝也非常講究。（MOLSION圖片）

2）精準切割高級板材（Acetate）：

採用棉花纖維提煉而成，環保且不易致敏。運用CMS CNC數控銑削技術，線條俐落，稜角分明，不易變形。

MOLSION採用棉花纖維提煉而成，環保且不易致敏。運用數控銑削技術，線條俐落，稜角分明，不易變形。（MOLSION圖片）

3）航天級尼龍與HD偏光鏡片：

太陽眼鏡系列採用與太空人頭盔面罩同等級的尼龍鏡片，重量比標準聚碳酸酯輕15%。品牌與日本住友化學（Sumitomo Chemical）合作研發HD偏光鏡片,100% 防UVA/UVB紫外線，並具備疏水防污的技術。

重量比傳統合金輕，具有抗敏抗腐蝕特性，100% 防UVA/UVB紫外線，並具備疏水防污的技術。（MOLSION圖片）

精選四大2026春夏系列必入手太陽眼鏡：

MOLSION的2026春夏系列有多款太陽鏡及光學鏡框，價格親民，性價比極高。低至$748起即可入手偶像同款眼鏡！

1）Bryn（MS3129）/HK$748：

硬朗中性方形輪廓，主打半透明橄欖茶色鏡框搭配同色系鏡片，具有都市高級感。

2）Lindsey (MM3010)/HK$1138：

專為女性打造的復古橢圓形板材鏡框，極具生活氛圍感的透冰白色鏡框配上煙粉色鏡片，散發迷人柔和氣息。

3）Madhu (MM7008)/HK$1138：

金屬橢圓形鏡框，純鈦前圈設計極為輕盈，搭配搶眼的漸變色鏡片，如琥珀金鏡框與漸變翡翠綠鏡片的璀璨組合，復古感滿分。

4）Presley (MS3128)/HK$748：

大廓形中性方形太陽眼鏡視覺衝擊力強，框面兩側標誌性的星芒金屬配件點綴，霸氣十足。

精選四大2026春夏系列必入手光學鏡框：

1）Morgan (MA6037)/HK$980：

充滿柔美女性橢圓形鏡框，半透明茶色與灰色調非常顯白且具有修飾臉型的效果。

2）Raleigh (MA7051)/HK$980：

不規則幾何結構鏡框，純鈦前圈極為輕盈，搭配極具質感的啞光雙色拼接工藝，彰顯紳士品味與陽剛力量。

3）Courtney (MO3005)/HK$980：

復古風女性橢圓形鏡框，採用圓潤亮澤的高級板材前圈,展現奢華的異材質拼接美學。

4）Chantell (MJ5165)/HK$880：

兼具實用性與現代感的百搭中性D形鏡框，備有咖啡色與灰綠色等濃郁復古色彩選擇。