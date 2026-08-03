湯告魯斯新戲《挖掘者》演古怪首富！江詩丹頓Overseas金錶成焦點

現年64歲的「型佬」湯告魯斯，過往經常在銀幕前以fit爆身型飾演靚仔角色，但在最新電影《挖掘者》（Digger）中，「靚佬湯」顛覆過往型仔形象，飾演古怪富豪的他，挺著啤酒肚現身，一頭灰白色亂髮，造型震撼全球影迷。預告片曝光後，鐘錶愛好者卻看到另一焦點，即注意到他的戴着的名貴的江詩丹頓（Vacheron Constantin）綠面金錶，該隻Overseas系列兩地時間金錶，以18K 5N玫瑰金搭配太陽放射紋綠色面盤，不刻意張揚卻散發出深藏不露的工藝，精準呈現出角色深藏不露、內斂卻掌握巨大影響力的形象。



電影《挖掘者》預告片曝光後，鐘錶愛好者立即注意到湯告魯斯的手腕戴着的名貴的江詩丹頓（Vacheron Constantin）綠面金錶。（《挖掘者》海報）

電影《挖掘者》預告片曝光後，鐘錶愛好者立即注意到湯告魯斯的手腕戴着的名貴的江詩丹頓（Vacheron Constantin）綠面金錶。（《挖掘者》海報）

劇組選江詩丹頓Overseas腕錶 凸顯古怪富豪不隨波逐流的「玩家思維」

湯告魯斯在《挖掘者》的角色名叫「洛克威爾（Rockwell）」，是富可敵國，但個性古怪的大亨，電影定於今年10月1日在香港上映，翌日於美國上映。劇組為角色挑選江詩丹頓Overseas系列腕表，是為了突出男主角不隨波逐流的獨特品味。這款腕錶具備高工藝門檻、採用玫瑰金與綠色錶面，不僅體現了跳脫框架的「玩家思維」，更展現出追求極致質感與內斂且講究品味的個性。

劇組為角色挑選江詩丹頓Overseas系列腕表，是為了突出男主角不隨波逐流的獨特品味。（江詩丹頓Overseas官網圖片）

劇組為角色挑選江詩丹頓Overseas系列腕表，是為了突出男主角不隨波逐流的獨特品味。（江詩丹頓Overseas官網圖片）

同款腕錶：江詩丹頓Overseas玫瑰金綠面腕錶三大看點

湯告魯斯戴着的江詩丹頓Overseas腕錶，以18K玫瑰金配搭綠色面盤，展現出獨到的美學品味，其強大的功能更是完全為劇中角色量身訂造。

湯告魯斯戴着的江詩丹頓Overseas腕錶，以18K玫瑰金配搭綠色面盤，展現出獨到的美學品味。（江詩丹頓Overseas官網圖片）

1. 極致華麗配色：

41mm錶殼及一體式鍊帶均以18K 5N玫瑰金打造，配搭近年在錶界掀起熱潮的「綠色太陽放射紋」面盤，華麗之中帶點不羈的運動氣息。

江詩丹頓Overseas腕錶，41mm錶殼及一體式鍊帶均以18K 5N玫瑰金打造，配搭近年在錶界掀起熱潮的「綠色太陽放射紋」面盤，華麗之中帶點不羈的運動氣息。（江詩丹頓Overseas官網圖片）

2. 跨國必備功能：

搭載品牌自製5110 DT自動機芯，備有GMT兩地時間及日夜顯示，完美迎合劇中首富隨時掌握全球時局的身份。

江詩丹頓Overseas腕錶具備跨國必備功能，搭載品牌自製5110 DT自動機芯，備有GMT兩地時間及日夜顯示。（江詩丹頓Overseas官網圖片）

3.日內瓦印記加持：

擁有講究工藝、品質及製作要求、屬頂級製錶最高標準的「日內瓦印記」認證，並提供60小時動力儲存及150米防水性能，配備品牌標誌性的錶帶快拆系統，將高級工藝與日常實用性完美結合。

江詩丹頓Overseas腕錶擁有頂級製錶最高標準的「日內瓦印記」認證，並提供60小時動力儲存及150米防水性能。（江詩丹頓Overseas官網圖片）

綠面金錶勢掀熱潮！ 緊盯這枚「首富同款江詩丹頓」

湯告魯斯在電影中載着的江詩丹頓Overseas腕錶，已在鐘錶圈成為話題。（IG@diggerthemovie）

距離《挖掘者》上映還兩個月時間，但湯告魯斯在電影中載着的江詩丹頓Overseas腕錶，已在鐘錶圈成為話題。頂級的日內瓦印記機芯、人氣極高的綠金配色，再加上湯告魯斯的超強光環，注定讓它成為今年最具話題性的名錶錶款。各位鐘錶發燒友入場觀影時，相信除了劇情，亦張鎖定這枚隨時引爆下一波市場熱潮的「江詩丹頓Overseas腕錶」！