美斯和妻子Rolex搭AP頂奢腕錶成焦點！完美示範神仙情侶腕錶搭配

2026美加墨世界盃賽場，早前阿根廷對陣埃及的逆轉之戰，成為本屆賽事亮眼的經典瞬間之一。美斯（Lionel Messi，又譯梅西）全場沉穩把控節奏，帶領球隊逆風取勝；賽後其妻子金（Antonela Roccuzzo）更新社媒分享勝利喜悦，夫妻二人腕間佩戴的頂奢腕錶也隨之出圈。



賽前美斯佩戴的勞力士（Rolex）新款蠔式恆動星期日曆型40（Day-Date 40），搭配賽後安東莉娜的愛彼（Audemars Piguet）全新皇家橡樹離岸系列腕錶，一塊低調沉穩、一塊亮眼吸睛，風格互補又默契，妥妥的神仙情侶腕錶搭配。

大賽賽前亮相，美斯始終偏愛低調顯貴的正裝腕錶。對陣埃及前，美斯選擇佩戴了勞力士星期日曆型M228235JG-0003腕錶。這枚腕錶是勞力士在2026年4月發布的最新款。整錶採用勞力士專屬18K紀念型金打造錶殼、三角坑紋錶圈與元首型三鏈錶帶，貴金屬色調温潤柔和，質感高級耐看。

賽前美斯佩戴的勞力士（Rolex）新款蠔式恆動星期日曆型40（Reuters）

美斯佩戴Rolex新款Day-Date 40，低調沉穩：

錶盤採用了亮綠東陵石錶盤。這種天然石英以柔和的綠色調著稱，交織着深邃的翠綠斑點與細緻的天然紋理。並沒有其他亮綠色錶盤那樣張揚，飽和度恰到好處。40毫米標準正裝錶徑，尺寸得體大氣，上手沉穩莊重，適配賽事出鏡、日常正裝等多種場景，貼合巨星低調奢華的穿搭風格。

機芯方面，腕錶搭載了勞力士3255自動上鍊機芯，抗磁防震、走時精準穩定，擁有70小時超長動力儲備，適配長期賽事行程。

該款目前的香港售價為531,300元，它兼具了佩戴質感與收藏價值，勞力士的星期日曆型也是美斯大賽出鏡的標誌性腕錶。

逆轉取勝的喜悦被安東莉娜温柔記錄在社媒動態中，其腕間亮眼的愛彼皇家橡樹離岸型26430OR.ZZ.A352CA.01腕錶，成為勝利時刻的最佳點綴，温柔颯爽的奢錶氣質，完美呼應阿根廷躋身世界盃八強的熱烈氛圍。

這款腕錶採用37毫米尺寸，上手利落大氣、不壓腕不厚重。整錶採用18K玫瑰金打造錶殼、錶圈與計時按鍵，金屬光澤温柔璀璨，中和了運動錶的硬朗感，兼顧了貴氣與隨性，非常適配女性日常與正式穿搭。盤面延續了皇家橡樹的經典大型格紋紋理，層次立體、辨識度拉滿。藍色錶盤搭配愛彼專屬格紋，色調通透高級，清冷又顯貴，完美中和了玫瑰金的暖調温柔。盤面搭載專業計時功能，佈局實用且美觀。錶帶採用可自主更換的淺藍色橡膠錶帶，搭配18K玫瑰金針扣。

安東莉娜（Antonela Roccuzzo）其腕間亮眼的愛彼皇家橡樹離岸型腕錶，成為勝利時刻的最佳點綴。（IG@antonelaroccuzzo）

安東莉娜慶祝曬Audemars Piguet全新皇家橡樹離岸系列腕錶：

機芯搭載愛彼Cal.6401自動上鍊計時機芯，厚度僅5.7毫米，由350枚精密零件組裝而成，4Hz高振頻走時精準，擁有55小時動力儲備。通透藍寶石透底，搭配防眩光處理藍寶石水晶玻璃錶鏡和18K玫瑰金框架錶底，讓我們能夠直觀欣賞機芯打磨與運轉律動，機械質感拉滿。

當前此款腕錶的香港售價為496,000元，是女款皇家橡樹離岸型中的熱門頂配款式。

賽場上美斯用實力逆轉戰局，賽場外夫妻倆用腕錶悄悄詮釋絕佳品味。低調温潤的綠盤勞力士，適配賽前沉澱蓄力的沉穩狀態；亮眼高級的藍盤愛彼，剛好契合賽後慶祝勝利的鬆弛氛圍感。不用刻意張揚，一綠一藍的腕間搭配，既有頂奢腕錶的精緻質感，又藏着專屬二人的默契陪伴，這大概就是賽場之外，最動人的生活儀式感。

【本文獲「腕錶之家」授權轉載。】