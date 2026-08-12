Hermès高雄漢神店重開！全球獨家展示限量6枚「飛船星空」腕錶

法國奢侈品牌Hermès（愛馬仕）位於高雄漢神百貨的專門店歷經擴建與改裝後，於2026年8月7日正式以全新兩層空間重開！適逢品牌落腳高雄30周年，新店特別由巴黎著名建築事務所RDAI操刀，將高雄港口最具代表性的貨櫃、海潮、夕陽與在地紅磚語彙融入精品空間，並同步推出全球僅限量6隻的高雄獨家微繪琺瑯高級腕錶。



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法國奢侈品牌Hermès（愛馬仕）位於高雄漢神百貨的專門店歷經擴建與改裝後，於2026年8月7日正式以全新兩層空間對外開放。（Hermès官網圖片）

Hermès高雄新店特別由巴黎著名建築事務所RDAI操刀，將高雄港口最具代表性的貨櫃、海潮、夕陽與在地紅磚語彙融入精品空間。（Hermès官網圖片）

巴黎著名建築事務所RDAI操刀：貨櫃橡木梯連接「海洋藍」與「夕陽橘」

全新專門店擴展至跨越兩個樓層，涵蓋品牌多項工藝領域。設計團隊靈感取自高雄港都風貌，外牆與內飾廣泛選用深淺不一的立體紅磚相呼應，隨陽光晨昏移動展現獨特光影與質樸城市性格。

全新專門店擴展至跨越兩個樓層，涵蓋品牌多項工藝領域。（Hermès官網圖片）

１.一樓（地面層）：入口鋪設品牌經典Faubourg馬賽克地磚與藏書章圖騰（Ex-libris）。空間以暖鏽色與大地色調為主，從容陳列絲巾、時尚飾物及皮件；流線雕刻木質牆面後方，則設有光線內斂的獨立珠寶腕錶專區。

２.貫穿雙層的核心樓梯：位於香氛區旁，特別打造一座以高雄港「貨櫃」金屬肋紋為靈感的橡木樓梯，作為連接兩層樓的視覺焦點。

３.地庫一樓：以海洋藍與礦物色系為主調，訂製地毯呈現從深海藍漸變至夕照橘的色彩，象徵港灣一日的光影變幻。此層陳列女裝、男裝、鞋履及馬術生活系列。

以海洋藍與礦物色系為主調，訂製地毯呈現從深海藍漸變至夕照橘的色彩，象徵港灣一日的光影變幻。（Hermès官網圖片）

藝術珍藏陳列：門市化身港都藝廊

除了精品陳列，店內亦展出Émile Hermès藝術珍藏及當代作品。包括哥倫比亞藝術家Francisca G. Pinzón的抽象畫作《Warm Grey 2》，以藍與橘黃色彩呼應港灣夕景；以及法國攝影師Aurore Bagarry於英國康瓦爾海岸波爾皮羅灣（Polperro Bay, Cornwall Coast）拍攝的蝕刻礁岩作品，展現自然時間雕刻的痕跡。

除了精品陳列，店內亦展出Émile Hermès藝術珍藏及當代作品。（Hermès官網圖片）

法國攝影師Aurore Bagarry於英國康瓦爾海岸波爾皮羅灣，拍攝的蝕刻礁岩作品，展現自然時間雕刻的痕跡。（Hermès官網圖片）

錶迷必看：高雄獨家限量6隻「飛船星空」琺瑯腕錶

本次高雄重Hermès店開的重頭戲，落在專為高雄店獨家打造的Arceau Flagship 微繪琺瑯工藝腕錶（全球限量6隻）。錶盤將Hermès巴黎福寶大道24號（24 Faubourg Saint-Honoré）歷史旗艦店建築，幻想化為一艘在浩瀚星空宇宙中馳騁的巨型飛船，完美呼應高雄港口「揚帆出海」的淵源。湯告魯斯新戲《挖掘者》演古怪首富！江詩丹頓Overseas金錶成焦點

本次高雄重Hermès店開的重頭戲，落在專為高雄店獨家打造的 Arceau Flagship 微繪琺瑯工藝腕錶。（Hermès官網圖片）

此外，店內珠寶腕錶區亦同步展出以珍珠母貝與鑽石勾勒馬術圖樣的Arceau Grand Tralala、融合餐瓷幾何圖騰細工鑲嵌的Arceau H Deco，以及呈現港灣夜色月相的Arceau Petite Lune小月相腕錶，呈獻法式頂級工藝與在地美學的精緻對話。