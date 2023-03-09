Hermès｜13款超罕見愛馬仕Kelly系列手袋　這款變奏版你見過未？

Hermès 愛馬仕凱莉包誕生於1935年，其最初的名字叫做「Sac A Croix」，並在1956年更名為「Kelly」，一張奧斯卡影后Grace Kelly用凱莉包遮擋孕肚的照片也將這款女人愛不釋手的包包推上了時上的尖端。



Kelly一向都給人一種優雅高貴的的感覺，除了經典款Kelly在尺寸上有8種之多，之後衍伸出來的變化款更是多達13款，以下一一介紹給你看！

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1. Kelly Depeche

這款堪稱Kelly家族的英倫紳士Kelly Depeche有著男用公事包的外型，尺寸上共有雙孔鎖扣的38，帶有弧度的底座的36和新出的25尺寸，造型低調大方。

2. Kelly Lakis

Kelly Lakis是2004年推出的限量款，原本是為一位希臘富豪所私人訂製，包身配有兩個拉鍊口袋，肩帶也改為寬版設計，它也是第一款使用到拉鍊的凱莉包。

3. Kelly Picnic

這款2011年春夏系列發布的Kelly Picnic包身以藤條編織和小牛皮拼接為主，兼具田園風與知性優雅，深受許多女性的喜愛，因此在2019年推出Mini Kelly Picnic。

4. Kelly Shoulder

2008年問世的Kelly Shoulder有著較長的外型，頂部配有超長的皮質提把，款式特別。

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5. Kelly Flat

Kelly Flat是2007年春夏推出的可折疊綁帶Kelly，特別之處在包扣的部分改為皮質綁帶，且包身都選用較柔軟的皮質。

6. Kelly Pochette

由Jean Paul Gaultier在2004年秋冬設計的Kelly Pochette就是現在大家俗稱的Mini Kelly一代，與二代不同的是一代少了肩帶，不過其容量、高度和寬度都比二代大。

7. Kelly Cut

同樣出自於Jean Paul Gaultier之手的Kelly Cut是一款手拿包，比起Kelly Pochette更纖細更長，造型感更強，適合作為晚宴包使用。

8. Kelly To Go

Kelly To Go是2020年薪出的WOC款式，錢包配有可拆式皮質肩帶，一包多用且內有分層。

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9. Kelly Ado

這款1993年由愛馬仕第五代掌門人設計的雙肩小書包Kelly Ado有著簡單百搭的設計，且在2018年重新推出了新款，中古款有帶手柄何不帶手柄兩款，而新款是沒有手柄的。

10. So Kelly

So Kelly是愛馬仕在2008年初的單間水桶包，有22和26兩種尺寸，內層有一個隔層且容量非常大，有點像菜籃子結合經典款凱莉包，但已於2017年以停產。

11. Kelly Sport

Kelly Sport是一款少見的運動形肩背包，誕生於1986年，包口設計為扁平狀，共有三個尺寸可以選，目前它在中古市場越來越搶手。

12.Twilly Kelly

嚴格說起來Twilly Kelly是屬於愛馬仕包包掛件類，雖有著迷你可愛的造型，但完全可以打開裝東西。

13. Kelly Doll

Kelly Doll應該是一款愛馬仕迷不會不知道的包款，它是愛馬仕2000年在日本推出的限量款，採用立體工藝的獨特造型，每一款都有著不同表情，且包包自重極輕。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：超全愛馬仕Kelly包款合集！一定有妳沒見過的凱莉包】