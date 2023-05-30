Hermès｜4種Birkin手袋尺寸上身圖一覽　30cm愛馬仕柏金包最實用

1984年上市的愛馬仕柏金包不僅曾被譽為世界最昂貴的包包之一，也是許多人用來作為象徵社會地位的配件，憑藉著頂尖的工藝核武稀為貴的黃金法則，柏金包至今在消費者心中的地位仍難以被取代，且製作一個柏金包需要花費專業工匠至少18小時才能完成，且每個包包都擁有一串號碼，記錄它的製作年份、工坊和工匠的名字。



Birkin包最初是愛馬仕首席執行官Jean Louis Dumas為女星Jane Birkin設計的一款能容納所有物品且適合所以人的包包，因為當時Jane Birkn告訴Dumas凱莉包袋身較窄，無法將奶瓶、尿布等嬰兒用品都放進去，因此Dumas靈機一動為這位英國女星設計了這款以她命名的柏金包。

Hermès Birkin 4種尺寸上身圖一次看。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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柏金包共有四種尺寸，分別為25、30、35和40cm，和凱莉包一樣是以底部的長度來稱呼，早期叫流行的容量大的Birkin 35，其容量足以裝下一部小型手提電腦，而目前多數人喜歡的是Birkin 30，因為它的大小適中，除了必須品之外還裝得下一個化妝包或平板電腦，不過最近隨著小包的盛行，越來愈多年輕女性愛上Birkin 25。

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柏金包共有四種尺寸，分別為25、30、35和40cm，和凱莉包一樣是以底部的長度來稱呼，早期叫流行的容量大的Birkin 35，其容量足以裝下一部小型手提電腦，而目前多數人喜歡的是Birkin 30，因為它的大小適中，除了必須品之外還裝得下一個化妝包或平板電腦，不過最近隨著小包的盛行，越來愈多年輕女性愛上Birkin 25。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：愛馬仕柏金包尺寸怎麼選？四種尺寸上身比較圖一次看】