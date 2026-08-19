CHANEL潮物！Purse Spray磨砂金　$1,860入手香奈兒香水噴霧掛飾

名牌手袋價格近年不斷飆升，價格屬入門級的精品小物更顯吸引力。CHANEL（香奈兒）此前一登場便在名人Instagram洗板的「Purse Spray」（手袋隨身香水噴霧），近日推出全磨砂金色與雙金屬鏈條新產品，這款售價1,860港元的時尚小物，兼具手袋掛飾與可補充香水功能，甫上市便再度引發時尚迷熱議。



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GABRIELLE CHANEL ESSENCE Eau de Parfum Refillable Purse Spray HK$1,860（Chanel官網圖片）

售價$1,860的時尚小物，兼具手袋掛飾與可補充香水功能，甫上市便再度引發時尚迷熱議。（Chanel官網圖片）

金屬磨砂外殼 雙鏈條設計靈活性高

全新的CHANEL Purse Spray外觀升級為全磨砂金色設計，搭配精緻的金色CHANEL標誌吊飾，而最吸引的是這次隨盒附送了兩條不同長度的金屬鏈條，不僅能作為手袋掛飾（Bag Charm），還可以扣在手腕上作為手鍊裝飾。【CHANEL】香奈兒外套的8個秘密 老佛爺筆下流行了35年的經典

全新的Chanel Purse Spray外觀升級為全磨砂金色設計，搭配精緻的金色Chanel標誌吊飾。（Chanel官網圖片）

經典Gabrielle香調 可替換香水芯

今次隨套裝附上的香氛為Gabrielle CHANEL Essence（嘉柏麗精粹香水），融合了濃郁茉莉、璀璨依蘭依蘭、清新橙花及格拉斯晚香玉，展現出豐盈而優雅的花香調。套裝隨盒附送額外兩支香水芯方便用家替換，打破了傳統精品小物的裝飾限制。