CHANEL手袋｜14款香奈兒小廢包款式價錢一覽　最平袋款萬5內入手

這幾年小廢包熱度越來越高，CHANEL、DIOR、CELINE等精品品牌都搶著推出，小巧可愛的小廢包不僅成為許多時尚達人出街必備的單品，許多明星也相繼入手這個只裝得下可愛的「迷你小廢包」，雖然它的容量無法與一般大小的包包比較，但是作為穿搭配件完全可以為你的造型增添層次感和作為穿搭的亮點。



CHANEL的鏈條手提包（Clutch With Chain）作為入門款，價格多數都落在3萬元以內，經典的小香logo搭上皮穿鍊，百搭耐看的設計可以為各種風格畫龍點睛，攜帶的方法更是有多元的變化，除了側背之外，當作腰帶還能展現另一種獨特的感覺。

一覽14款CHANEL迷你小廢包手袋簡介及價錢。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 白色小牛皮鏈子小包

參考價格：HKD 18,400。尺寸：8.5 × 9.7 × 6 cm 。材質：閃亮粒紋小牛皮。

2. 白色迷你鏈子水桶包

參考價格：HKD 22,300。尺寸：11 × 9 × 8.8 cm 。材質：閃亮粒紋小牛皮。

3. 紅色經典鏈子晚宴包

參考價格：HKD 14,200。尺寸：8 × 12.5 × 3 cm 。材質：小羊皮。

4. 紅色鏈子小包

參考價格：HKD 23,100。尺寸：12 × 11 × 5.5 cm。材質：亮面小牛皮。

5. 珊瑚粉鏈子小包

參考價格：HKD 22,600。尺寸：11 × 11 × 5.5 cm 。材質：小羊皮。

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6. 珊瑚粉金球鏈子小包

參考價格：HKD 16,800。尺寸：8.5 × 12 × 2.5 cm 。材質：小羊皮。

7. 淡粉紅鏈子小包

參考價格：HKD 23,500。尺寸：9.5 × 13 × 6 cm。材質：小羊皮。

8. 黑色小牛皮鏈子小包

參考價格：HKD 14,200。尺寸：9 × 12 × 3.5 cm 。材質：閃亮皺褶小牛皮、金屬小牛皮。

9. 黑色可調節鏈子小包

參考價格：HKD 19,800。尺寸：9 × 12.3 × 3.2 cm 。材質：閃亮皺褶小牛皮。

10. 黑色小型鍊子化妝包

參考價格：HKD 32,700。尺寸：9.5 × 11 × 8 cm 。材質：小羊皮。

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11. 黑色鍊子愛心形包

參考價格：HKD 25,100。尺寸：12 × 13 × 5.5 cm。材質：小羊皮。

12. 黑色鍊子小盒子

參考價格：HKD 39,300。尺寸：12 × 10.3 × 4.7 cm。材質：小羊皮。

13. 淺藍色鏈子小包

參考價格：HKD 19,700。尺寸：10.5 × 11.2 × 5.2 cm 。材質：小羊皮。

14. 淺藍色金球小型鍊子化妝包

參考價格：HKD 21,300。尺寸：8.5 × 11 × 7 cm 。材質：小羊皮。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：10萬元預算就能入手的超夯香奈兒小廢包 價錢尺寸一次看】