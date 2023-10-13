CHANEL再度調整中國市場產品零售價 香奈兒手袋加價高至8%？

【CHANEL/ 香奈兒/ 手袋】雖然CHANEL的手袋升值潛力高，但品牌的加價速度亦相當快速，最近更再度調整中國市場售價。



趁早入手CHANEL手袋，否則只會愈加愈貴⋯⋯（Chanel）

由於消費者支出開始下降，加上疫情後全球奢侈品需求放緩，CHANEL竟然在這個時候再度提高中國市場售價，更以匯率波動為由，將調整範圍擴展至台灣、泰國、馬來西亞、澳洲和日本，導致整體售價上升6%至8%，就以經典款中型尺寸Classic Flap手袋為例，中國市場售價由74,900人民幣加價至80,500人民幣。

CHANEL每年都會有兩次價格調整。（IG@chanel）

而CHANEL卻表示，這是他們經常做的事情，通常每年都會有兩次價格調整，一般都在3月與9月發生，並盡量減少不同地區相同產品的售價差距。眾所周知，奢侈品牌擁有強大的定價能力，而這類型的價格調整並非CHANEL獨有，如Hermès和Dior等品牌也會定期調整經典、暢銷款式的價錢，也意味著他們可以在不失去顧客的情況下提高售價。

CHANEL再度調高中國市場售價。（IG@chanel

另外，CHANEL首席財務官Philippe Blondiaux更表示，該品牌每半年都會審查一次手袋價錢，更會視乎成本通漲來決定加價與否。而採用這種加價策略，除了有助於增加利潤外，還會讓消費者覺得手袋更為保值，所以想買CHANEL手袋，就要趁早入手了，否則只會愈加愈貴。