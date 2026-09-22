Montblanc Star Legacy系列新錶限量登場！18K玫瑰金重現滴墨計時

萬寶龍（Montblanc）自1906年以奢華書寫工具起家，至1997年正式將工藝延伸至高階製錶領域。品牌向1821年「滴墨式計時器」發明者致敬的代表作，Star Legacy明星傳承系列尼古拉斯·凱世（Nicolas Rieussec，又譯：尼古拉·黎蘇）單按鈕計時腕錶，推出全新18K玫瑰金版本，全球限量發行100枚。



MONTBLANC萬寶龍｜3款UltraBlack系列限量手錶 演繹永恆時尚經典

萬寶龍（Montblanc）自1906年以奢華書寫工具起家，至1997年正式將工藝延伸至高階製錶領域。（Montblanc官網圖片）

品牌向1821年「滴墨式計時器」發明者致敬的代表作，明星傳承系列尼古拉斯·凱世（Nicolas Rieussec）單按鈕計時腕錶，推出全新18K玫瑰金版本，全球限量發行100枚。（Montblanc官網圖片）

錶盤藏發明手稿夜光密碼 雙旋轉盤還原歷史細節

全新腕錶採用直徑43毫米、厚度15.01毫米的18K拋光玫瑰金錶殼，承襲經典鵝卵石形輪廓。黑色錶盤融合品牌書寫傳統與現代螢光技術，錶盤上特別加入夜光細節，重現法國科學院的歷史手寫批文、科學院外觀輪廓、原始滴墨式計時器的「墨針」設計圖，以及尼古拉斯·凱世的簽名。

錶盤外緣刻有法文「Compteur de Mr Rieussec」（凱世先生之計時器）及「Paris, Le 15 Octobre 1821」（1821年10月15日於巴黎）字樣。時間顯示位於12時位置的偏心主錶盤，配備鍍金葉形指針與黑色羅馬數字；9時位置設有日夜顯示功能，搭配可獨立調校的白色鏤空兩地時間指針。4時與8時位置沿用經典的雙旋轉圓盤設計，分別為30分鐘計時積算盤與60秒計時盤，而非獨立常規小秒針，中間由鑲嵌螢光物料的菱形藍鋼橋板連接。

全新腕錶採用直徑43毫米、厚度15.01毫米的18K拋光玫瑰金錶殼，承襲經典鵝卵石形輪廓。（Montblanc官網圖片）

時間顯示位於12時位置的偏心主錶盤，配備鍍金葉形指針與黑色羅馬數字；9時位置設有日夜顯示功能，搭配可獨立調校的白色鏤空兩地時間指針。（Montblanc官網圖片）

搭載自製MB R200機芯 細節致敬書寫基因

機芯方面，腕錶搭載由319個零件組裝而成的品牌自製MB R200單按鈕自動計時機芯，具備導柱輪與垂直離合機制，並配備雙發條盒，提供72小時動力儲存。8時位置的單按鈕可順序控制計時的啟動、停止及復位。整枚腕錶均通過「萬寶龍實驗室500小時品質測試」認證，防水深度為50米。

腕錶細節亦呼應了萬寶龍的書寫根基：洋蔥頭錶冠頂端鐫刻六角白星標誌，黑色小牛皮錶帶內側印有1821年巴黎地圖圖案，並配備黑色DLC塗層搭配玫瑰金三重摺疊扣。

機芯方面，腕錶搭載由319個零件組裝而成的品牌自製MB R200單按鈕自動計時機芯，具備導柱輪與垂直離合機制，並配備雙發條盒，提供72小時動力儲存。（Montblanc官網圖片）