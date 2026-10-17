Raymond Weil蕾蒙威50週年紀念錶 香檳色地圖浮雕限量260枚

瑞士獨立製錶品牌蕾蒙威（Raymond Weil）為慶祝創立50週年及紀念創辦人百歲冥壽，特別發表全新「Freelancer World-Traveller」限量版手錶。這款手錶對蕾蒙威而言具有非凡的里程碑意義，品牌由創辦人Mr. Raymond Weil於1976年瑞士石英危機高峰期在日內瓦逆市創立，歷經半世紀變遷，至今依然是少數維持家族獨立經營、未被大型奢侈品集團收購的瑞士傳統製錶翹楚。紀念錶定價4,395美元（約34,300港元），專為環球旅客打造，以精緻香檳色世界地圖浮雕錶盤搭配深藍海洋，並結合GMT兩地時間與24個城市時區旋轉圈，全球限量發行260枚。



瑞士獨立製錶品牌蕾蒙威（Raymond Weil）為慶祝創立50週年及紀念創辦人百歲冥壽，特別發表全新「Freelancer World-Traveller」限量版手錶。（Raymond Weil官網圖片）

新錶以精緻香檳色世界地圖浮雕錶盤搭配深藍海洋，並結合GMT兩地時間與24個城市時區旋轉圈，全球限量發行260枚。（Raymond Weil官網圖片）

香檳色麥卡托地圖浮雕 6點位印創辦人親筆簽名

這款紀念手錶採用40毫米不鏽鋼錶殼，厚度僅10.25毫米，配以磨砂與拋光交錯處理的切面錶耳，線條俐落，且厚度纖薄易於滑入恤衫袖口內。錶盤設計為全作最大亮點，中央以香檳色立體浮雕呈現在地圖學上經典的「麥卡托投影」（Mercator projection）世界地圖，與深藍色海洋背景形成鮮明對比。為彰顯特殊紀念意義，錶盤6點鐘位置日期窗上方特別印上創辦人蕾蒙威（Raymond Weil）的草寫簽名，取代了12點鐘位置傳統的品牌標誌。

功能方面，錶盤內圈設有藍色與米色拼接的24小時日夜顯示圈，最外圈則刻有全球24個代表城市的名稱。佩戴者可透過旋轉滾花外圈，配合紅色尖端Super-LumiNova夜光GMT指針與雙向旋轉城市外圈，能同時直觀讀取本地時間、第二時區（GMT）以及全球24個參考時區時間。

這款紀念手錶採用40毫米不鏽鋼錶殼，厚度僅10.25毫米，配以磨砂與拋光交錯處理的切面錶耳，線條俐落，且厚度纖薄易於滑入襯衫（恤衫）袖口內。（Raymond Weil官網圖片）

錶盤內圈設有藍色與米色拼接的24小時日夜顯示圈，最外圈則刻有全球24個代表城市的名稱。（Raymond Weil官網圖片）

搭載RW3230自動上鏈機芯 提供56小時動力儲存

機芯方面，手錶搭載以Sellita SW330-2為基礎研發的RW3230自動上鏈機芯，提供GMT兩地時間、日期顯示及56小時動力儲存，透視錶背可清晰觀賞機芯運作。手錶配備藍寶石水晶鏡面及皮革錶帶，搭配雙安全按鈕摺疊扣，防水深度達50米。