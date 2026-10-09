Hamilton重現古董枕形腕錶！《奧本海默》影帝Cillian Murphy同款

Hamilton漢米爾頓近日為旗下的American Classic系列再添新成員，推出全新的American Classic Cushion Mechanical手動上鏈腕錶。今次品牌直接取材自1920年代的百年古董枕形（Cushion-shaped）腕錶設計，也就是電影《奧本海默》（Oppenheimer）中，影帝施利安梅菲（Cillian Murphy）所佩戴的古典Hamilton腕錶風格。新系列全數採用手動上鏈機械機芯，打破過往小尺寸復刻錶多採用石英機芯的慣例，定價由995美元起（約7,760港元）。



著名腕錶品牌Hamilton（漢米爾頓）近日為旗下的American Classic系列再添新成員，正式推出全新的American Classic Cushion Mechanical手動上鏈腕錶。（Hamilton官網圖片）

全新H-42手動上鏈機芯打造成「超薄枕形」

過往不少品牌在推行100年前風格的古董復刻錶時，往往為了控制厚度與成本而改用石英機芯。不過Hamilton今次展現誠意，為American Classic Cushion搭載了全新的H-42手動上鏈機芯（以著名的ETA 7001機芯為基礎進行改進）。得益於這款薄型手動上鏈機芯，不論是哪種尺寸，整隻腕錶的厚度均僅8.1mm，比起同門Boulton Mechanical的11.2mm厚度大幅瘦身，加上枕形錶殼線條流暢，上手佩戴感極佳。

不少品牌在推行100年前風格的古董復刻錶時，往往為了控制厚度與成本而改用石英機芯。（Hamilton官網圖片）

過往不少品牌在推行100年前風格的古董復刻錶時，往往為了控制厚度與成本而改用石英機芯。（Hamilton官網圖片）

這款薄型手動上鏈機芯，不論是哪種尺寸，整隻腕錶的厚度均壓低至僅8.1mm，比起同門Boulton Mechanical的11.2mm厚度大幅瘦身。加上枕形錶殼線條流暢，上手佩戴感極佳。（Hamilton官網圖片）

精細雕花致敬百年工藝 鋼殼與黃金鍍層雙重視覺

全新系列提供不銹鋼與PVD黃金鍍層等材質選擇。面盤設計除了有古典羅馬數字白色琺瑯面盤、沙化米色面盤外，亦有極具質感的不銹鋼黑色面盤與銀色太陽紋面盤。當中銀色太陽紋版本更特別在錶殼邊框加上精細的復古雕花（Engraved Case），重現一世紀前流行的銀雕錶殼工藝美學。

全新系列提供不銹鋼與PVD黃金鍍層等材質選擇。面盤設計除了有古典羅馬數字白色琺瑯面盤、沙化米色面盤外，亦有極具質感的不銹鋼黑色面盤與銀色太陽紋面盤。（Hamilton官網圖片）

銀色太陽紋版本更特別在錶殼邊框加上精細的復古雕花（Engraved Case），重現一世紀前流行的銀雕錶殼工藝美學。（Hamilton官網圖片）

手捲機芯開創經典產品線新格局

今次Hamilton在小尺寸復刻錶上捨棄平價石英機芯，改為研發並導入H-42薄型手動上鏈機芯，解決了傳統自動上鏈錶殼過厚、喪失古董原味的痛點。這不僅展現了品牌對1920年代美式機械製錶歷史的致敬，更為中價位錶壇樹立了超薄純機械復古錶的新基準，預計未來將有更多經典錶款搭載這款輕薄武器登場。

Hamilton在小尺寸復刻錶上捨棄平價石英機芯，改為研發並導入H-42薄型手動上鏈機芯，解決了傳統自動上鏈錶殼過厚、喪失古董原味的痛點。（Hamilton官網圖片）