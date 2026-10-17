買二手勞力士唔怕假錶？官方認證CPO進駐內地　實探黑水鬼溢價30%

勞力士官方認證二手（CPO）終於正式落地中國內地了。目前中國內地已經有三家門店可以買到勞力士官方認證二手腕錶，分別是北京國貿店、上海興業太古匯店，以及南京德基廣場的東方錶行。



前段時間，我們也分別去了北京和上海兩家門店，實地看了一圈。今天，就帶大家看看，目前最受關注的幾款勞力士官方認證二手錶，到底賣多少錢。

不過，在介紹具體價格之前，有一點需要特別說明：

官方認證二手腕錶的價格，不能只看型號和款式，還要結合腕錶的生產年份、具體配置以及實際狀態來判斷。即使都是無日曆黑水鬼，不同年份的產品，價格也會有比較明顯的差別。



例如，北京店有一隻2021年的無日曆黑水鬼（124060），售價116,900元（人民幣，下同）；上海店另一隻上一代2017年的無日曆黑水鬼（114060），售價約109,000元。

除了無日曆黑水鬼之外，我們還看到了不少熱門款，比如GMT-Master II、日誌型等，都有不同年份、不同配置可以選擇。北京店有一隻2018年的金鋼鑲鑽時標Datejust日誌型腕錶（型號：126333），售價為150,800元。上海店則有一隻2019年的相同款式，售價為149,000元。

當然，官方認證二手渠道中也不只有近幾年生產的熱門款，一些年份更早的腕錶同樣可以買到，比如有一隻1996年的珍珠貝母錶盤金鋼日誌型，目前也在官方認證二手渠道出售，售價為123,000元。

Rolex 1996年的珍珠貝母錶盤金鋼日誌型，目前也在官方認證二手渠道出售，售價為123,000元。（腕表之家授權使用）

勞力士官方認證二手腕錶 比坊間溢價30%

從這些價格可以發現，勞力士官方認證二手腕錶的售價，普遍會比普通二級市場行情高一些。據統計，目前勞力士官方認證二手腕錶的平均售價，相比普通二級市場大約會有30%左右的溢價。那官方認證的手錶到底貴在哪兒？我們接著往下分析。

首先，每一隻進入CPO體系的腕錶，都必須經過勞力士官方檢測、保養以及翻新。交付給消費者時，還會配備勞力士官方提供的全新錶盒、全新保卡，並享受兩年的全球官方保用。也就是說，你拿到手的時候，這隻錶已經經過了勞力士官方的全面檢查，並恢復至品牌認可的良好使用狀態。

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很多人在二級市場買勞力士，最擔心的其實就是一些錶面上看不見的問題。比如有沒有按時保養、走時是否準確、防水性能是否正常，內部有沒有更換過非原廠零件。而在勞力士官方認證二手體系中，這些問題都已經由官方提前完成檢查。官方認證就意味著不會出現大家擔心的這些情況，而且後續維修、售後也都有官方保障，這也是它相比普通二手市場最大的價值。

那麼，這些官方認證二手腕錶是怎麼來的呢？目前，這些腕錶主要由勞力士各家授權經銷商自行回收，再統一送往勞力士官方進行檢測、維修、翻新和認證，符合標準之後，才能進入CPO體系銷售。

接下來我們來解答很多錶友更關心的另一個問題：

我們自己的勞力士，到底能不能賣給官方？

針對這個問題，我們這次也專門諮詢了三家門店。目前，北京國貿店和上海興業太古匯店暫時不接受個人直接送錶回收。不過，南京德基廣場的東方錶行目前可以提供個人送錶服務。不過必須要滿足兩個條件：

第一，只接受在中國大陸國行購買的勞力士；

第二，購錶時間需要滿兩年以上。



如果符合條件，可以直接帶著腕錶前往南京德基廣場東方錶行。門店會先在現場完成初步評估，確認符合基本要求之後，再將腕錶送往勞力士官方進行進一步檢測，並給出最終認證報告和回收報價，由錶主決定是否接受。

每一隻進入Rolex CPO體系的腕錶，都必須經過勞力士官方檢測、保養以及翻新。（Rolex）

最後，再和大家分享幾組可能很多人還不了解的行業數據。

目前，全球二手腕錶市場的整體規模大約為170億美元。其中，僅勞力士一個品牌在二手市場中的交易規模就達到約56億美元，佔全球二手腕錶市場的三分之一左右。也就是說，在全球二手腕錶交易中，每三美元左右的交易金額，就有大約一美元與勞力士有關。這也說明，無論是在新品市場還是二手市場，勞力士都擁有非常強的品牌影響力、市場流通性和消費者認可度。

勞力士官方認證二手項目是在2022年正式推出的，雖然時間並不長，但發展速度非常快，目前已經成為全球二手奢侈腕錶市場，最受關注的官方認證體系之一。隨著越來越多勞力士授權經銷商加入，官方認證二手的市場規模也在持續擴大，目前勞力士官方認證二手錶的交易金額，大約已經佔到整個勞力士二手交易金額的11%左右。

所以，這麼看的話，未來勞力士官方認證二手很可能會成為越來越多消費者購買和出售勞力士的重要渠道。

【本文獲「腕錶之家」授權轉載。】