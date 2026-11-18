即使不愛喝紅酒的朋友，亦很可能聽過Lafite的大名。這個法國頂級酒莊集團拉菲羅斯柴爾德（DBR Lafite）歷經十多年尋覓與考察，早已在山東蓬萊的丘山谷，找出適合種植用來釀酒的葡萄的寶地，並建立酒莊；而在這片與拉菲共享同一片陽光、砂礫與海洋氣候的珍貴風土上，還隱藏著另一座備受國際權威酒評家與愛好者讚譽的精品酒莊——仙島酒莊（Mystic Island Winery）。它正以一種截然不同的純淨哲學，向世界展現中國海岸葡萄酒的優雅潛力。



依山傍海的梯田美學與自然工藝

仙島酒莊的葡萄園佔地二百多畝，依循丘陵的自然起伏被精心劃分為191個梯田地塊。這種精細化設計不僅最大程度地防止了水土流失，更讓每一株葡萄藤都能均勻地享受陽光與海風的洗禮。

仙島酒莊位處的梯田。

酒莊從建立之初便將可持續發展理念融入血脈，建築主體就地取材，與周圍的自然環境深度融合。在釀造工藝上，現代化的廠房全面採用「重力自流法」，讓葡萄汁液與酒液依靠自然重力流動，大幅減少了傳統機械泵浦對酒液的劇烈摩擦與氧化，從源頭上保留了葡萄最原始、純粹的香氣與結構。

仙島酒莊。

拒絕過度萃取的純淨海岸風格

在過去很長一段時間裡，中國精品葡萄酒多以寧夏、新疆等內陸乾旱產區的「宏大醇厚」風格為主導，追求高酒精度、濃郁如果醬般的果味，並常伴隨厚重的橡木桶氣息。

然而，仙島酒莊卻走出了一條充滿海岸風情的輕盈優雅之路。得益於黃海與渤海的海洋微氣候調節，丘山谷的葡萄擁有更為平緩的成熟期，保留了極佳的自然酸度與鮮活感。仙島酒莊的酒款從不依賴重度橡木桶來掩蓋瑕疵，而是極力強調果味的空靈感與高透明度。這裡出產的紅葡萄酒擁有如蕾絲般細膩脆弱的精緻單寧，白葡萄酒則具備水晶般的清透質感，展現出一種克制而迷人的東方美學。

仙島酒莊的紅白酒。

風土的具象化，完美體現在仙島酒莊每一滴酒液的獨特風味中。丘山谷獨特的花崗岩砂質壤土排水性極佳，賦予了這裡的葡萄酒極其鮮明的冷峻「礦石氣息」。品鑑其經典的霞多麗（Chardonnay）乾白，除了能感受到茉莉花與檸檬皮的清香，更會在其尾韻中捕捉到一種源自海洋氣候專屬的微鹹感。這種獨特的鹹鮮交織，大幅提升了酒體的層次與立體感。

此外，酒莊對小味兒多（Petit Verdot）品種潛力的極致挖掘更是令人驚艷，其代表性酒款帶有藍莓、白胡椒甚至一絲普洱茶的深邃香氣，餘韻悠長而不失鮮爽，正逐步被業界視為中國高端葡萄酒領域的全新標桿。

當「新北歐料理」遇上東方風土

為了將這份優雅的風土魅力與當代餐飲結合，位於上環Connaught Marina 30 樓頂層的餐廳 æra 宣佈於 10 月 20 日及11月19日兩日限時，聯乘仙島酒莊舉辦五道菜專屬餐酒搭配晚宴。

主打新北歐亞洲融合料理（Asian Nordic Fusion的 æra 餐廳於 2023 年在灣仔創立，其後 2025 年遷至上環，在主廚 Chevalier Yau 的掌舵下，將亞洲食材與北歐標誌性的發酵、煙燻及醃漬技術巧妙結合。團隊不僅定期親身走訪本地農場挑選最符合當季風味的食材，更在廚房內嚴格實踐零浪費（Zero-waste）理念與可持續的飲食方式。這種對自然生態的尊重以及物盡其用的精神，恰好與仙島酒莊堅持可持續耕作的理念不謀而合。

晚宴由一杯清新果香的逸湖品麗珠白葡萄酒 2024 打開味蕾後，率先登場的開胃小點為「青口奶凍（Mussels Panna Cotta）」。這道前菜以口感細緻的青口奶凍為底，鋪上醃青口與魚子醬，並點綴本地紫蘇油與慢火細煸的雞油乾蔥碎。為此搭配的逸湖霞多麗乾白葡萄酒 2020 酸度清新活潑，果味飽滿且擁有明顯的礦物質感，不僅瞬間化解了雞油乾蔥的油膩，更進一步提升了魚子醬與青口的天然海域鮮味。

青口奶凍。

第一道前菜「大麥蠔仔粥（Kornsgröt）」結合了北歐傳統大麥粥與香港潮汕蠔仔粥文化，生蠔被分為兩部分：一部分拌入壽司醋飯，另一部分則用炭火輕炙後以煙燻牛油低溫油封。同上的「招牌酸種麵包（Surdegsbröd）」以餐廳培育三年的天然酵母加入醬油烘烤，並配上融入焦糖化酵母與辣根特製的牛油。主廚選用的逸湖珍藏原生酵母霞多麗乾白葡萄酒 2023 擁有如忌廉般的豐富質地，其充沛的果味與蓬萊產區標誌性的礦物鹹鮮感，完美承接了生蠔的煙燻氣息與麵包的微辛甘醇。

大麥蠔仔粥。

第二道前菜「三黃雞鳳爪（Fenix-fötter）」耗時三天繁複炮製，將本地三黃雞腿經麥芽糖與香草浸泡風乾後，以炭火燒烤至表面焦香。搭配的岳韻丘品乾紅葡萄酒 2019 結構集中且平衡，其略帶辛香料的辛辣感與雞腿的炭烤焦香形成絕佳共鳴。

主菜「鴨胸 (Ankbröst med Rabarber)」選用廣東番鴨，以花椒與芹菜籽乾式熟成七日，並佐以濃郁的三黃雞血汁，以及醃漬大黃的墨西哥塔可來平衡油膩。這道充滿野味與辛香的深邃主菜，搭配了單寧細緻絲滑、餘味持久的逸湖乾紅 2020，讓濃厚風味在辛香、果酸與甜味之間俐落收結。

主菜「鴨胸 (Ankbröst med Rabarber)」。

晚宴的壓軸甜品「Mormor｜無花果」在北歐語中意指「外婆」，重現了北歐外婆在自家花園親手採摘新鮮作物製作甜點的溫馨日常。主廚以香草松子雪糕為主角，配搭本地黃金無花果製成的糖煮果泥與葉片天婦羅，並巧妙融入發酵熊蔥花蕾。那一抹克制的蒜香與微酸鹹韻，精準平衡了甜度，為這場結合東方純淨佳釀與新北歐烹飪思維的饗宴畫上了靈動的句號。