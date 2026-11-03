Timex平民Tank坦克錶登場！WM Brown聯名復古方錶附鋼皮雙帶

近年復古方形正裝腕錶風潮席捲鐘錶界，美國經典平民手錶品牌Timex宣布與著名男士生活風格雜誌《WM Brown》創辦人、暢銷鐘錶作家Matt Hranek合作，推出全新WM Brown x Timex Rectangle聯乘腕錶。新作主打20世紀初裝飾藝術（Art Deco）風格，外形極具經典坦克錶（Tank watch）韻味，且會以禮盒套裝形式登場，同時附送精鋼鏈帶與棕色皮錶帶，定價為349美元（折合約2,720港元）。



WM Brown x Timex Rectangle US$349（約2,720港元）

WM Brown x Timex Rectangle US$349（約2,720港元）

厚度僅10毫米 散發濃厚復古工業感

Matt Hranek本身是資深鐘錶收藏家，曾著有暢銷書《A Man & His Watch》，今次與Timex的合作，摒棄了品牌常見的軍風或運動計時碼錶路線，轉而打造線條洗鍊優雅的經典方錶。

新錶尺寸為27毫米，厚度僅10毫米，比例貼合亞洲男士及喜愛中性腕錶的手腕。錶殼採用全精鋼材質，工藝相當講究：正面採用垂直拉絲打磨，側面則轉為水平拉絲，邊緣再以斜向鑽石切割拋光分隔，配合傾斜度分明的錶耳，令整枚錶在光線折射下輪廓分明，散發濃厚的復古工業感。

WM Brown x Timex Rectangle US$349（約2,720港元）

WM Brown x Timex Rectangle US$349（約2,720港元）

雙色雙圈錶盤 低調融入標誌元素

錶盤設計同樣延續Art Deco美學，採用低調的淺灰色雙色調布局，配備清晰易讀的阿拉伯數字時標。6點鐘位置設有凹槽紋理的小秒針盤（Small Seconds），並暗藏向《WM Brown》雜誌致敬的日晷圖騰。值得一提的是，合作雙方並未將花巧鮮豔的商標強加於盤面上，而是採用單色極簡字樣與Timex標誌並列，維持正裝錶該有的乾淨俐落。

WM Brown x Timex Rectangle US$349（約2,720港元）

WM Brown x Timex Rectangle US$349（約2,720港元）

機芯配置成焦點 雙快拆錶帶成最大賣點

性能方面，腕錶搭載日本Citizen旗下的Miyota（美優達）1L40石英機芯，由Citizen旗下Miyota供應，提供50米日常防水能力，並配備弧面礦物水晶鏡面。雖然部分鐘錶愛好者認為，以近2,700港元的價位採用石英機芯而非機械機芯，似乎有討論空間，但亦有玩家指出，石英機芯能讓錶身維持輕薄俐落，日常佩戴更毋須頻繁上鏈校對。

最吸引買家的賣點莫過於其配件，新錶以禮盒形式發售，隨盒附送一條五珠精鋼鏈帶，以及一條棕色真皮錶帶配精鋼針扣。兩款錶帶均預裝快拆式生耳（Quick-release），佩戴者無需工具即可在俐落的上班鋼錶與復古休閒的皮革文青風格之間自由切換。目前該腕錶已在 Timex 官方網站及WM Brown線上平台正式開售。