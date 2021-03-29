JOHN LAWRENCE SULLIVAN攜手宮下貴裕回歸　新系列受防疫用品啟發

撰文： JO 最後更新日期： 2021-03-29 18:07

日本設計師柳川荒士在業界可謂傳奇人物，拳擊手背景出身的他自2000 年告別拳擊生涯後前往英國販售二手服，轉投時裝懷抱同時以拳擊世界冠軍之名創立個人品牌。也許是柳川荒士對於英倫搖滾音樂情有獨鍾，過往幾季都不難發現八九十年代的朋克搖滾元素出現他的作品之中。今次設計師相隔十一年回歸東京舉辦秋冬時裝騷，首次以「PROTECT」為題合併男女系列，更邀請了宮下貴裕為時裝騷擔當造型師之位，為座上客帶來衝擊感十足的視覺盛宴。

JOHN LAWRENCE SULLIVAN新系列受防疫用品啟發（IG @johnlawrencesullivan_official）

開場的音樂柳川荒士率先以美國工業搖滾樂團NINE INCH NAILS 的《 Ruiner》拉開序幕，緊接著的是《March of The Pigs》與《Starfuckers, Inc》保留他一貫的個人風格。相信設計師在挑選秀場音樂時必然花費不少心神，帶點粗獷且粗力的Nine Inch Nails靈魂人物 Trent Reznor不但是樂壇傳奇，樂隊招牌視覺藝術與唱片CD 封面也充斥鏽蝕、腐爛的化學氣息。正好與柳川荒士今秀鮮紅色燈籠罩的核心主題互相呼應，更能呈現2021秋冬系列啟發自疫症時代下的防護時尚。

1975年出生自日本廣島的柳川荒士深受父親影響，自幼便學習打拳擊。退出拳壇後接觸到古著服裝二手市場，慢慢學習服裝設計踏足時裝界。（Rakuten Fashion Week Tokyo）

早在今秀開始前，細心留意JOHN LAWRENCE SULLIVAN的社交媒體便能發現品牌去年推出名為CHAIN 3WAY MASK HOLDER得口罩鏈配件，防護用品一直是柳川荒士創作靈感。今季環繞著「PROTECT」為題，部份模特兒都戴上遮掩口鼻的面罩登場。設計師把人類現今面臨疫症蔓延的困境搬上天橋，包括印有「PROTECTED」「HARDCORE」、「NOBLE SAVAGE」字樣的半袖也很柳川荒士式的設計，品牌 2016 秋冬系列也曾出現過類似印字上衣。

既然要「防疫」，帶點軍服感的輪廓也是理所當然。柳川荒士從防衛背心的設計中尋覓靈感，系列保留了束縛衣、守門員曲棍球護墊等綁帶環繞細節，防禦的意味濃厚的設計語彙貫穿整場騷。就連最後壓軸出場的模特所戴的太陽鏡也是宮下貴裕的全新眼鏡品牌TAKAHIROMIYASHITATheLeftEye。

柳川荒士保留一貫利落裁剪，更從軍服中研究出不少設計細節。（IG @johnlawrencesullivan_official）

「PROTECT」本身便很有宮下貴裕的特色，柳川荒士在接受《Fashion Snap》訪問時也坦言自己受到宮下貴裕的指點，從而啟發出這場騷。相比John Lawrence Sullivan 2018年倫敦時裝騷以精神病患及殺人狂為靈感，當時期隱約流露出像90年代的Helmut Lang 影子，今季柳川荒士的回歸無論在音樂選材或造型上也更一致且成熟。雖然本次時裝騷是以男女合併秀呈現，但柳川荒士並未有在服飾上刻意以性別之分。多個造型的無性設計配合設計師本人前衛狂野奔放的風格，更叫在場人士驚喜。