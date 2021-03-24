迷你袋熱潮持續　一文看清CHANEL、DIOR、GUCCI、PRADA袋款及定價

撰文： 陳婷楓 最後更新日期： 2021-03-24 12:05

潮流便是個循環，經歷完幾年前XXXXL手袋及配飾大熱之後，近一年輪到迷你袋當道，衣櫥裡大概要擁有幾個迷你袋才叫潮。 今回《一物》就為大家盤點幾款衣櫥必備迷你手袋，近期有閒錢的人不妨認真考慮一下。

迷你袋今季仍然大熱，衣櫥裡大概要擁有幾個才叫潮。（CHANEL）

講起迷你袋，第一時間想起的定必是CHANEL及DIOR這兩大經典品牌。CHANEL及DIOR分別以品牌經典元素，將許多極具代表性的手袋縮小又或改頭換面，為大家帶來既時尚新穎且定價親民的迷你袋。

先講CHANEL，自Virginie Viard上任以來一直致力為品牌注入當代女性視角，在手袋方面當然同樣不遺餘力，先後以山茶花、珍珠、格綾紋、Tweed等CHANEL經典元素，設計出多款【的迷你袋，不少新一代年輕時尚ICON亦為之動容。

按圖了解CHANEL迷你袋的款式及定價：

+ 2 + 2 + 2

自Maria Grazia Chiuri於2016年接掌經典品牌Dior以來，DIOR的手袋同樣叫好叫座，多個手袋款如BOOK TOTE、LADY DIOR、SADDLE、BOBBY等均創下極好成績，而DIOR亦成為不少女生最想擁有的手袋品牌之一。除了一般尺寸之外，Maria Grazia Chiuri亦為品牌各個經典手袋添置了迷你版本，同樣時尚感十足。

按圖了解DIOR迷你袋的款式及定價：

+ 22 + 22 + 22

除了CHANEL及DIOR外，GUCCI及PRADA亦分別為上季大熱的袋款水餃袋Jackie 1961及Prada Re-Edition 2000尼龍袋推出迷你版本，無論外型及定價同樣吸引。

按圖了解GUCCI及PRADA迷你袋的款式及定價：