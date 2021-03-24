UNDERCOVER難得重返東京時裝周　高橋盾聯乘Rakuten限定系列贈慶

撰文： JO 最後更新日期： 2021-03-24 18:13

日本設計師帶領著東瀛風走上巴黎時裝周舞台素來是成功的象徵，像Mame Kurogouchi 黑河內真衣子便是自東京時裝周出身後，躍身到巴黎大放異彩的好例子。隨著新型冠狀病毒疫情延蔓延全球，不少在國際舞台赫赫有名的日本設計師選擇回流家鄉，包括暌違十九年重回東京時裝周的黑馬——高橋盾主理的UNDERCOVER。

先看UNDERCOVER暌違十九年重回東京時裝周的設計：

UNDERCOVER暌違十九年重回東京時裝周（UNDERCOVER）

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相比全球時裝界人士注目的四大時裝周，東京時裝周憑著小眾設計師的努力以及日本獨有文化更能找到專屬定位。從日本電商巨頭樂天（Rakuten）在2020年首度贊助時裝周後，本土企業的龎大背景讓東京時裝周更逐漸展現街頭文化的特色。

日本時裝設計師作為巴黎時裝周亮點，以往高橋盾便多次為時裝周座上客帶來視覺效果與藝術設計兼具的時裝騷，前衛而新鮮的表達手法令人稱奇。（Getty Images）

UNDERCOVER多年來以巴黎為舞台，今次回歸毋庸置疑成為今季最大亮點。品牌日前在社交網站率先推出Rakuten Fashion 限定系列，包括T-Shirt、手袋以及Coach Jacket等6 款新品。值得一提，Coach Jacket特別印上人臉結合玫瑰花的超現實浪漫印花圖案，正好與Valentino與UNDERCOVER聯乘作有異曲同工之妙。兩者都以胸襟處飾，貫徹UNDERCOVER 玩印花的鬼斧神工。

高橋盾推出限定系列為時裝騷預熱，今次UNDERCOVER 的回歸相信對本土時裝業界而言是個好消息。（UNDERCOVER）

去年日本時裝協會JFWO 表示為保障各方的安全與健康著想，選擇喊停東京時裝周並以官網線上渠道公布。業界紛紛擔憂疫情持續擴大會讓時裝周再次叫停，令人意想不到的是，今次加盟Rakuten Fashion Week Tokyo創意計劃「by R」的品牌除了 UNDERCOVER 外，更有告別4年後回歸的Beautiful People。看來今季東京時裝周將會為業界帶來不少重頭戲，我們拭目以待。