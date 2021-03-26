IKEA｜咕𠱸、睡袋、長身夾棉大衣集一身　宜家最新單品僅售$XXX？

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IKEA近日推出了一名為FÄLTMAL的多功能單品，能夠一次過滿足用家三個需求，絕對創意爆燈。

IKEA近日推出了一名為FÄLTMAL的多功能單品（IKEA）

本年二月，IKEA確定與華碩ROG聯手，設計出約30件遊戲類家具與配件，為消費者帶來莫大的震撼。其後IKEA於本月初再推出多款戶外用品，包括FOLDEREID泡膠床褥、OMTÄNKSAM多摺咕𠱸、SOLVINDEN太陽能led吊燈和ENEBY便攜式藍牙喇叭等，同樣價格親民，更可反映品牌早將目光放到家品以外，野心十足。

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相隔不足一個月時間，IKEA近日再推出一款名為FÄLTMAL的多功能咕𠱸。單憑FÄLTMAL外表，相信沒有幾個人會覺得它吸引，但只要大家將它打開，它便會搖身一變，變成一件長身夾棉大衣，溫柔地把用家完全包覆，衫側更有一個小衫袋，方便用家攜帶隨身物品，相當細心。除此之外，FÄLTMAL更可變身成睡袋，為用家提供一個舒適的休憩空間。單單一個咕𠱸即可變成三款全然不同的形態，並且為用家帶來不同的功用，功能性十足兼創意爆棚。

IKEA表示FÄLTMAL的誕生全因想令一眾work from home的用家能擁有更舒適的生活。然而品牌認為高功能性的FÄLTMAL不僅適合在家使用，亦非常適合用家帶去露營時使用：白天可將它換成咕𠱸模式，覺得凍時就可以將它換成夾棉大衣模式，睡覺時換成睡袋模式，野餐時更可把它當作野餐墊，一舉多得。

更難得的是FÄLTMAL僅售$34.99美元，即大概$300港幣左右，絕不算貴，相信大家都會認同FÄLTMAL非常吸引吧。

按圖看IKEA專門為戶外活動的新設計：

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