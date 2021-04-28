【UNIQLO聯乘Theory】親民價春夏季上班服　今回香港有沒有上架?

撰文： 陳清揚 最後更新日期： 2021-04-28 18:59

最新一彈UNIQLO聯乘Theory系列將於5月上架，再一次攜手為大家帶簡約的時尚單品。

UNIQLO聯乘Theory繼續極簡路線（UNIQLO）

UNIQLO × Theory於去年6月起開始合作，將UNIQLO「Lifewear」的理念與Theory簡約俐落的風格融合，為大家帶來一系列非常適合上班穿著的服飾，首個系列上架時亦吸引不少注目。

隨著本年春夏的來臨，雙方近日再度聯手，為大家帶來具有高度舒適度與卓越功能的日常服裝。

UNIQLO聯乘Theory男裝設計（UNIQLO）

今回雙方採用了UNIQLO特有的AIRsim物料，輕盈且更有彈性，而且具備吸汗速乾功能，非常適合於悶熱的夏季穿著。在設計方面，今個系列既包含一些適合上班的單品如超輕薄西裝褸、西裝短褲、連身裙外，亦加入不少休閒機能服飾，如配有抽繩的跑步褲、polo上衣、Polo連身裙、風褸等，一改Theory過往予人的正式感。



UNIQLO聯乘Theory女裝系列全面睇：

+ 25 + 25 + 25

可惜女裝再一次不會在香港地區上架，想入手系列女裝的朋友要靠遠在日本的朋友幫手了。而男裝部份則會於下月正式在本地部份門店發售，有興趣的朋友記緊先到官網查清發售店舖。