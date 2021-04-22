CHANEL敗給華為？歐盟總法院就商標案宣判：「兩者Logo並不相似」

撰文： 陳清揚 最後更新日期： 2021-04-22 16:36

對於一家企業來說，品牌Logo不單承載公司文化理念及背後故事，更可提高產品的辨識度，與市場上的競爭對手做區隔；高級品牌的標誌更是價值連城，一件僅僅印有品牌標誌的單品便足以吸引消費者搶購。

CHANEL就華為標誌向歐盟申請品牌標誌專利向歐盟總法院申請覆核，最終敗訴。（thefahionlaw）

繼早前小米找來日本著名設計師原研哉設計新Logo的風波後，據彭博（Bloomberg Businessweek）昨日（4月21日）報導指出，歐盟法庭在CHANEL訴訟華為技術公司（Huawei Technologies Co.）的案件上判決CHANEL敗訴，再一次引發網民熱烈討論。

華為技術公司於2017年間，為旗下用於電腦硬件的標誌，向歐盟申請品牌標誌專利。CHANEL當時馬上向法庭提出抗議，指華為技術公司與CHANEL的標誌過於相似。然而，歐盟知識產權局於2019年駁回CHANEL的抗議，指兩家公司的標誌沒有相似之處，而且公眾不太可能會將兩者混淆。CHANEL隨後向歐盟總法院申請覆核，法院終在昨日交出判決。



按圖看外國網民對判決的反應：

負責法官指出：「有爭議的商標有一些相似之處，但它們的視覺差異很大：CHANEL的商標具有更圓的曲線、更粗的線條，以及是橫向的，而華為商標則是垂直的，因此此兩個具爭議性的品牌標誌並不相似。商標必須在申請和註冊時進行比較，而不得改變其方向。」

CHANEL的雙C Logo是品牌不少設計的重點 ( CHANEL)

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CHANEL目前未就事件發表任何回應。



CHANEL經典雙C早於1910至1921年間誕生，其後一直是的品牌標誌，常見於品牌手袋、服飾、化妝品、香水等商品之上，具有極高商業價值。



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