解構深圳時裝店COSTS　主打機能風更是ASICS、F/CE.重點合作單位

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-04-23 19:53

雖然因為疫情大流行要封關，大大阻礙了人與人之間的文化交流互動，但每個潮流地區這一年多以來，仍能得以自給自足地獨立發展，香港的深水埗、銅鑼灣百德新街一帶如是，與我們一河之隔的深圳，亦如是。

深業上城是深圳近年極之火熱的潮流重地。（深業上城）

提到深圳引人入勝的時裝店舖，最吸引的未必是那一系列琳琅滿目的國際品牌旗艦店，這類商店香港廣東道本身就有不少，因此要體現一個時尚大城市的潮流文化功力，往往從獨立買手Boutique入手，才能見真章。

RADIANCE BLUE深圳店。（RADIANCE BLUE）

而深圳令人留下深刻印象的買手Boutique，主要有兩間，一間是源自北京三里屯的RADIANCE BLUE，你前《一物》曾到親身到當地採訪，其主理人Hsin魏新在國內復古文化圈地位尊崇，更是將Nigel Cabourn、PORTER CLASSIC、BLUE BLUE JAPAN甚至STORY mfg.引入內地之先驅，近年更將業務開拓至上海和深圳，成為鵬城的服裝文化重地，其眼界之廣，品味之精，就算是香港的時裝店也並不多見。

COSTS的店址位於深業上城。（COSTS）

至於另一個務必要關注的單位，則是今次介紹的COSTS，主打日系街頭與戶外機能風，引入的品牌未必很多，卻異常精辟，由And Wander、 F/CE、Liberaiers，到最近引入的Sasquatchfabrix、AFFIX、Needles和即將登陸的Engineered Garments等等。

由Kiko Kostadinov和Michael Kopelman等人主理的AFFIX是COSTS本季度最新引入的品牌。（AFFIX）

更重要COSTS近年成功策動過多個矚目的Collaboration，當中尤以與日本藍染單位FDTML的一連串合作最為人稱頌，去年更聯同New Balance，打造三方聯乘COSTS × New Balance × FDMTL 2002R球鞋，今年NB 2002R之所以大熱大勇，這對糅合藍染技術和BORO、Sashiko理念的傑作，可謂功不可沒。

COSTS × FDMTL × New Balance 2002R，上年11月推出。（COSTS）

其實獨立時裝店與國際大品牌合作，在西方國際時有發生，例如Patta ×Nike Air Max 1或Goodhood × Vans等等，不過在亞洲地區，除日本之外，這種合作別注模式並不常見，即使是香港，能夠大規模與各大品牌提案合作的時裝店，亦只有陳冠希、潘世亨領軍的Juice而已。反觀COSTS的名號，在香港目前不見得街知巷聞，但細看他們長長的聯乘名單，除New Balance、FDMTL外，亦曾與SALOMON、POLIQUANT、#FR2、TARO WASHIMI合作。最近更邁進一大步，與ASICS和F/CE.交織在一起，炮製ALL COURT ALPHA-L高筒波鞋。

COSTS始創人Sky Chen。（COSTS）

ASICS X F/CE. × COSTS ALL COURT ALPHA-L（中性）港幣1,290元，ASICS專門店有售。

+ 4 + 4 + 4

今次別注由F/CE.創辦人山根敏史親自操刀設計，提倡新舊交融。之所以利用深淺不一的泥黃色作為主色調，乃是考慮到COSTS紮根深圳的背景，深圳乃是嶺南文化之重地，而嶺南之地的老村莊建築，許多正是呈土黃色之外表，再結合麂皮鞋面構合，營造出懷舊古樸風味。至於新元素方面，為表現出F/CE.和COSTS講求創意和機能性的理念，鞋側不但暗藏偽口袋設計，而且小袋更特別選用半透明材質製造，用以模擬中華歷史建築的磨砂玻璃設置，既具潮流元素，亦保留到古典文化深意，足證COSTS製作的作品，每件都值得期等。