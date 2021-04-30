COMME des GARÇONS新與舊　回顧品牌經典雜誌封面再搶Nike新聯乘

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-04-30 19:15

近年高級時裝與街頭時裝史無前例地親近，各大品牌都想搶盡兩邊消費者的市場，想是美滿，說亦容易，但真正做到的，又有多少個？ 不過，COMME des GARÇONS必定是其中最成功的一個。

COMME des GARÇONS HOMME PLUS SS21。（COMME des GARÇONS）

因此無論對於頂尖高級時裝雜誌，還是如日中天的球鞋市場，CDG與他們都有似合作無間的關係。球鞋方面，COMME des GARÇONS × Nike Air Carnivore 5月1日將會正式開售，Air Carnivore是誕生於1993年的Nike舊鞋款，雖然往後經歷了幾度復刻，卻始終半紅不黑。

Air Carnivore是誕生於1993年的Nike舊鞋款。（SOLE COLLECTOR）

COMME des GARÇONS卻將它大革新，COMME des GARÇONS × Nike Air Carnivore 5月1日DSM官網將會正式開售。（COMME des GARÇONS）。（COMME des GARÇONS）

但川久保玲注定是一個先知先覺的人，每每能夠人棄我取，今次意想不到地於COMME des GARÇONS HOMME PLUS 2021季度中重塑這對舊款波鞋，分為黑白Triple Black和Triple White兩色，將原來的絨色鞋身，重新設置成高級皮革，使設計更具簡約氣質，鞋跟位置再印上COMME des GARÇONS HOMME PLUS字樣，低調之餘也滿載虛榮感。

DOVER STREET MARKET特意為《AnOther Magazine》，精選COMME des GARÇONS Moments。（DOVER STREET MARKET）

至於傳統高級時裝方面，適逢最近傳奇時裝雜誌《AnOther Magazine》踏入20周年，DOVER STREET MARKET就特意為該雜誌精選了過去20年間，8個曾經在雜誌中與COMME des GARÇONS相關的時裝時刻，每套衣服都是久川保玲的大師之作，每輯造型照都出自業界最頂尖的攝影師與造型師，資深的CDG發燒友定必對它們記憶猶新，初階潮流人也不妨認真認識，那麼究竟是哪8個「COMME des GARÇONS Moments？」，我們一同看看吧！