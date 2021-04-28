中國无印良品再告日本無印良品　國內潮流品牌惡人先告狀早有先例

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-04-28 19:04

作為世界第二大經濟體，基本上任何品牌都想打進中國內地市場分一杯羹，但當真是分一杯羹？定還是痛不欲生？

无印良品Natural Mill杭州店，基本上與無印良品MUJI沒有分別。（騰訊）

論經營中國市場的困難，近年想來沒有品牌被日本無印良品MUJI更加明白，前陣子才因為新疆棉花事件，而引起內地消費者眾怒，聲言罷買，逼得無印良品中國總部立即回應中國官媒《環球時報》，否認抵制新疆棉花，結果又惹來中國境外地區消費者不恥，委實跋前躓後，動輒得咎。

日本無印良品MUJI在中國市場當真風雨飄搖。(MUJI)

正當新疆棉事件冷卻下來之際，MUJI又再遇上風波，北京棉田紡織品集團旗下的无印良品Natural Mill，最近再次控告MUJI，中國的无印與日本的無印，再次對薄公堂。

事源2019年，日本無印良品MUJI因為在紡織品、毛巾、床罩等24類，被中國无印良品Natural Mill捷足先登，搶先以「无印良品」之名義注冊商標一事，互相提告打官司。最終被視為正版的無印良品MUJI，不但敗訴，失去上述24類產品商標注冊權，還要賠償約270萬元，並發聲明向无印良品Natural Mill道歉，令網民倍感不值。

無印良品的道歉聲明，留意「被其他公司搶註了『無印良品』商標」一句。(MUJI)

然而別以為事情經已完結，无印良品Natural Mill誓要棒打落水狗，趕盡殺絕。原因是該份道歉聲明中，無印良品MUJI文詞之間以「被其他公司搶註了『無印良品』商標」來解釋事件來龍去脈，現在「搶註」兩字卻使到无印良品Natural Mill甚為不滿，認為MUJI涉嫌商業詆譭、不正當競爭，因此再度提告MUJI，北京市朝陽區人民法院亦已確定於4月25日開始審理案件。

中國某些商人的二次創作品牌，令人哭笑不得。(極客看世界)

不過有趣的是，正當外國網民一心以為在民族情緒催使下，內地網民勢必一面倒支持无印良品Natural Mill控告MUJI之際，事實卻剛好相反。內地消費者均對无印良品Natural Mill的窮狂猛打感到不滿，直言「明明是搶註，還有臉惡人先告狀」，也理解到日本無印良品MUJI才是正版貨，更聲言：「如果中國的无印良品勝訴了，那就是我們中國產權法不夠健全，商業界的一大恥辱。」可見愛國還愛國，論到是非黑白，國民還是分明的。

內地新百倫New Barlun告輸贏美國New Balance，但理性的中國人是不會樂於看到的。

其實好像今次無印良品MUJI被內地「近親」品牌搶先注冊商標的案例，在中國時有發生，例如Nike旗下的Jordan Brand，國內就有喬丹牌，Logo還與人家Jumpman同出一轍。更瘋狂的是，這些「二次創作品牌」不但不怕原裝正版控告侵權，更會在外國品牌進入中國市場之前，搶註有關商標，再反告外國品牌在中國市場抄襲他們侵權，今次中國无印良品大戰日本無印良品固然是一例，2016年內地新百倫New Barlun控告美國New Balance也是如此，New Balance更被判須賠償9,800萬人民幣予New Barlun（後改賠500萬），足證內地的版權法，的確存在很大漏洞，要真正做到大國崛起，處理相關問題的部門一定要有所正視。