Dior Air Jordan 1新作產品照流出　Chicago紅白黑色勢成年度鞋王

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-05-24 16:36

上年Dior × Jordan Brand聯手打造的Air Jordan 1，雖然大獲成功，在全球掀起搶購潮，但萬千潮流人、波鞋友內心都有同一問號，就是為何揀選WOLF GREY/SAIL-PHOTON DUST-WHITE粉藍灰配色，而不是最元祖的紅白黑Chicago？

上年爆紅的Dior × Air Jordan 1 WOLF GREY/SAIL-PHOTON DUST-WHITE配色，原來只屬前奏？（Dior）

放心！Dior Men設計師Kim Jones在未投身High Fashion界別之前，本身就係不折不扣的Street Fashion和裏原宿粉絲，自幼在藤原浩和Michael Kopelman的循循善誘之下熟讀波鞋經，又豈會不知道Air Jordan 1 Chicago的非凡意義？所以上年第一波的Air Dior粉藍灰配色其實只屬前奏，真真正正的重頭戲，即將在今年爆發。

其實年初已有消息傳出。（cop4resell）

其實早在2021年年初，網上已流傳Dior與Jordan Brand將會再度合作，以元祖Chicago色作基軸，推出Air Jordan 1別注球鞋，但數個月來一直只聞樓梯響，未有進一步消息，令人以為只是假新聞而已。

Dior × Air Jordan 1 Chicago配色，年度鞋王捨它其誰？（w_t_s_1987）

然而，今早事件卻取得突破性發展。houseofheat和w_t_s_1987等多個外國潮流頻道，突然發佈3張Air Dior AJ1全新作品照，分別為Chicago、全白和黑 × 白3種配色，每對鞋勻以高級真皮皮革製造，也具有唯Dior別注獨有的Oblique帆布圖騰和粉藍色鞋底，三款配色都比上年第一代Air Dior AJ1更易配襯，更具Old School風味，縱然最矚目者一定非Chicago色莫屬，但白色和黑白色哪怕定價再高（上年是$2000美元），也同樣勢必搶斷市，原價抽籤買到注定渺茫，唯有StockX炒價見。

不過大家別開心得太早，這3對球鞋目前也只是處於「Rumored」流傳的階段，Dior和Nike方面同樣未作官方公告，因此想來離真正推出發售仍然有一段時間，還請大家拭目以待和儲定銀兩了。