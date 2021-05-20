牛仔褲會被時代淘汰？兩個新興品牌力挽狂瀾　成丹寧文化救命稻草

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-05-20 19:02

計牛仔褲當真會被時代淘汰嗎？

牛仔褲近年聲勢持續疲弱（Getty Images）

在可見的將來當然不見得，但這個曾經象徵大美國主義和青年人文化的最普及產物，現在於時裝界甚至普羅大眾層面，愈來愈不受重視，卻是不爭的客觀事實。看看自己的衣櫃，到底有幾多年沒買過一條牛仔褲？

二十多年木村拓哉一手於亞洲帶起牛仔褲熱。（Levis）

在女裝市場上，Yoga Pants全面「打殘」牛仔褲。（Getty Images）

客觀的數據說明一切，無論是《Washington Post》或《Business of Business》等外國媒體都曾作出相關報道，指牛仔褲的普及性以至受歡迎程度，近年持續下滑，在新冦肺炎爆發後情況更趨明顯。市場調查公司NPD Group去年指出，對比起2014年，美國區的牛仔褲銷量已下跌10億美元，事關疫程大流行之下，很多人需要長期在家工作，如是者牛仔褲這類硬身、焗促又難以伸展的褲款，已漸漸不合時宜，取而代之的是Easy Pants這類舒服褲款，如運動短褲、女生大愛的Yoga Pants等，君不見現在街上，萬千女士無論當真出外做運動、還是行街購物、睇戲食飯，總會簡單一條瑜伽褲就是了，雖然靚與否見仁見智，但總比牛仔褲方便。

現世代下，很多牛仔褲品牌都經營慘淡。（Getty Images）

另外，一眾傳統牛仔褲品牌在這幾年業績亦風雨搖飄，G-Star RAW、Lucky Brand上年先後申請破產保護，連龍頭老哥Levi Strauss & Co也好不了哪裡去，上年第二季度收益曾急降62%，弄得要在全球裁減近700多名員工，股價更下跌27%，苦不堪言。

鎖鏈腳過往一直是牛迷重視的靈魂。（Gene）

牛仔褲Redline赤耳。（Jeans Everything）

回想昔日光景，遠的不說，最近的二十多年，牛仔曾褲在潮流界呼風喚雨，由木村拓哉帶起的古着風潮，到Levi's Vintage Clothing、NEIGHBORHOOD、Dior Homme的Waxed Jeans等，都是潮流人美好的潮流集體回憶，可惜到了現在，熱衷於談論牛仔褲的人也買少見少，甚麼操牛、貓鬚、鎖鏈腳、赤耳等牛仔褲術語，現在仿佛已成歷史古語，難道牛仔褲的時代，已經一去不復返？

《AMETORA洋風和魂》一書曾指出，日本的牛仔褲工藝已超越本源的美國，但牛仔褲終歸是美國發明，要重建其尊榮，由美國出品去正名定必較具說服力。（洋風和魂）

那就要看新生代如何能夠做到青黃「得」接了。近年時裝世界不缺專門研發牛仔服飾的設計師，Marques'Almeida、KOZABURO、Faustine Steinmetz等歐洲、日本單位都是中堅份子，在LVMH PRIZE也不時大放異彩。但牛仔褲終歸是來自阿美利堅發明的，要重見它的尊榮，由美國出品去正名，也理所當然。

而新一代最具聲望的名字中，就有Denim Tears和GALLERY DEPT.。

Levi's × Denim Tears絕對是牛仔褲工業近年爭一口氣之作。（Denim Tears）

（Levis）

或許很多人對Denim Tears仍然陌生，事關這是2020年才誕生的品牌，不足一年事間已經成功聯乘Levi's、Converse、SAINT MICHAEL推出別注，連LeBron James也著用其設示人。Denim Tears走紅的箇中原因，除因為藝術家主理人Tremaine Emory本身在圈內擁有舉足輕重的江湖地位外，品牌的設計亦入型入格，具有深切的理念和內涵於其中，絕非單純的為潮流而潮流。

背後的綿花圖樣，原來大有深意。（Denim Tears）

Denim Tears與SAINT MICHAEL的合作。（Just Style）

最震撼人心之作，必屬與Levi's的合作系列，將白色棉花圖案，鋪天蓋地注入牛仔褲、牛仔褸、闊邊帽等服飾之上，極盡搶眼，潮流度爆燈，但更重要是這些棉花圖案，不但喻意牛仔褲正正由棉花製造，原來也追朔18世紀末至19世紀初，美國黑人奴隸制度的歷史回憶，當時美國通過奴隸制，不斷壓迫南方黑奴採摘棉花，來獲取大量利益，換來的卻是黑人痛苦，也促使了往後的南北戰爭，雖然事隔百多年，但對黑人以至所有美國人而言，這是傷痛的往事。因此以棉花圖樣設計服飾，更將品牌稱作Denim Tears，正是希望世人能夠吸取過往的教訓，向種族歧視說不，如此有深度，無怪甫一推出，立即全球大賣，連帶Levi's的盈利收益也恢復元氣過來。

GALLERY DEPT.的作品並不便宜。（GALLERY DEPT.）

而對比起Denim Tears的街頭風定位，成立於2018年的GALLERY DEPT.則主打高級時裝工藝路線，其牛仔褲定價由入門級的數千港元，到過萬的都有。事關每條褲是洛杉磯著名牛仔職人Jesse Jones和Trent，以及潑墨藝術家Josué Thomas的心血結晶。以古著再造方式，先搜羅具有歷史價值的Vintage Levi's牛仔褲，再加以重新剪裁、洗水、石磨、破壞，以至潑墨等加工，終引來Chrome Hearts的青睞。



無論是GALLERY DEPT.還是Denim Tears也好，新世代的牛仔單位再當紅，仍然擺脫不了Levi's的影子，因此這個已有百幾年歷史的殿堂品牌，實在要爭氣。

GALLERY DEPT.與LANVIN合作系列，全球大受歡迎。（LANVIN）

直到最近，GALLERY DEPT.再下一城，進軍巴黎高級時裝界別，首度與LANVIN聯乘，打造別注系列，LANVIN的法式浪漫剪裁、用料，結合GALLERY DEPT.的美式街頭改造工藝，不單止潑墨牛仔褲玩得出色，就連皮褸、皮袋、球鞋和印上LANVIN商標的潑墨Hoodie，全都製作得唯妙唯肖，整個系列一上架，官方專門店已被搶購一空，現在已在StockX被供奉為炒賣熱品，足證牛仔褲只有迎合新時代，作出相應的改造和包裝，在未來的潮流世界依然大有作為。