KAWS成功登陸太空後　回到地球化身42米熱氣球接受加密貨幣升空？

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潮流藝術家KAWS與香港創意單位AllRightsReserved近日再度聯手，聯同旅程官方支付合作夥伴FTX Pay，再一次展開《KAWS:HOLIDAY》新旅程。

今趟KAWS不單會衝出宇宙，再由太空回到地球，更首度支援加密貨幣付款，潮味十足。

近日KAWS再度與AllRightsReserved合作，為大家帶來《KAWS:HOLIDAY》熱氣球世界之旅。（AllRightsReserved）

要數當代最知名的藝術家，KAWS必是其中之一。相信不少港人對兩年前巨型KAWS飄浮在維港，以及當年內地人瘋搶UNIQLO x KAWS系列的景象，仍然歷歷在目吧。相隔不足一年，原來KAWS去年默默衝上太空，並於早前折返，再一次為大家帶來意想不到的驚喜。

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繼獨自探索陸地、大海及太空後，近日KAWS再度與AllRightsReserved合作，為大家帶來《KAWS:HOLIDAY》熱氣球世界之旅，42米高COMPANION化身為全球最大的熱氣球之一，讓大家有機會伴隨著KAWS的帶領，於高空漫遊細味城市風光。

除了上述的亮點外，今回旅程在FTX Pay支援，將首次接受客戶以法定貨幣及加密貨幣付款，正好呼應近日的加密貨幣熱潮。

42米高COMPANION化身為全球最大的熱氣球之一，讓大家有機會於高空漫遊細味城市風光。（AllRightsReserved）

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《KAWS:HOLIDAY》熱氣球世界之旅設定於英國布里斯托（Bristol）啟航，每站乘搭金額隨著地區而更改，現時仍未有詳細路線圖。然而大家無需失望，皆因《KAWS:HOLIDAY》與AllRightsReserved就著是次合作，特意推出一系列《KAWS:HOLIDAY 英國站》獨家收藏品，包括高12寸、啡、灰及黑三種配色的獨家特別版COMPANION公仔，亦有限量版黑色與白色高級陶瓷容器及連帽衛衣。收藏品系列將於明日（5月18日）香港時間上午十時起於DDT Store官網獨家發售，售完即止，有興趣的朋友記緊盡早入手，並且密切留意路線圖消息了。

按圖看《KAWS:HOLIDAY 英國站》限是收藏品：

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