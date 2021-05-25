BLACKPINK光環令Repetto再變潮？超模、勁Band也是這法國品牌粉絲

撰文： 陳清揚 最後更新日期： 2021-05-25 16:41

帶貨天團BLACKPINK幾位成員近日相繼穿上芭蕾舞品牌Repetto單品現身，令品牌的關注度急升，亦令人相當好奇Repetto會否在BLACKPINK光環下成為大熱品牌。

Repetto經典芭蕾舞Cendrillon（Repetto）

相信平日有行商場的女士們相信都有見過Repetto專門店，但真正踏入過Repetto的人相信不多，莫講是消費了。這個成立於1947年的巴黎品牌，以芭蕾舞為定位，傳承法國獨有的高貴與優雅，原來過去一直深受歡迎，不少巨星均是捧場客！相信不過是因為在近年街頭風及運動風的影響下，Repetto才蛻變成OL牌子吧。

Repetto第一間位於專門店（Repetto）

點擊圖片細看Repetto名人用家：

品牌除了芭蕾舞配件之外，亦有推出手袋、運動服飾如Sport Bra及Leggings，不過最經典的商品，始終是Repetto芭蕾舞鞋及平底鞋。

1956年，Repetto應女演員Brigitte Bardot的要求，改造芭蕾舞鞋，使之成為可在日常穿著的鞋履，自此改寫品牌故事。過去數十年，品牌依然堅持每對Repetto鞋子由法國Medard d'Excideuil工作室製作，整個製鞋過程由15位工匠人手完成，單是工藝方面已經無人可比。

BLACKPINK成員Rose在《On The Ground》MV中穿上了Repetto經典Cendrillon（YG）

而近日BLACKPINK成員Rose在《On The Ground》MV中，便穿上了Repetto經典芭蕾舞鞋裸色系Cendrillon亮相；另一成員Jennie早前亦穿上粉色芭蕾舞上衣Long Sleeves Wrap-Over，拍攝Kwangdong VITA500廣告；Jisoo亦穿上Repetto Rehearsal Tulle Skirt紗裙拍攝YG FAMILY 2021年曆，再次展現公主氣質。

BLACKPINK成員的Repetto穿搭示範：

眾所周知，BLACKPINK是近世代的帶貨王，不單她們代言的品牌銷量急升，單是她們穿戴過的服飾亦能引起網民關注。Repetto能否在BLACKPINK的影響力下再次起飛？且讓我們拭目以待吧。



按圖看Repetto SS21系列單品：