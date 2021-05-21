MUJI無印良品自家音樂串流服務　免費細味巴黎、芬蘭等地大師作品

撰文： 陳清揚 最後更新日期： 2021-05-21 18:08

近日無印良品推出自家音樂串流服務，免費供大家細味全球16個國家及地區的音樂家打造的300多首原創音樂。

近日無印良品推出自家音樂串流服務（MUJI）

音樂源遠流長，存在於每個已知的文明，更有學者推斷音樂早於55000年前已經存在，見證著時間與歷史的推進，亦陪伴人類度過無數個喜與悲。

因著文化、社會、技術等因素的不同，不同地域及時期的音樂亦演變出各自的特色。近日無印良品就推出自家音樂串流服務，讓大家能夠安在家中免費欣賞全球16個國家及地區的音樂。

自2001年起，無印走訪世界各地16個國家和地區，尋找當地音樂家，多年來搜羅了超過300餘首節奏輕快的音樂，並將其收納進無印良品的BGM系列。大家過去無印門店聽到的音樂，便是品牌搜羅得來的BGM了。

大家可以欣賞由全球各地音樂家製作而成的327首曲目（MUJI）

近日無印更進一步創立自家音樂串流服務，以地區進行分類，上載多達327首曲目，當中涵蓋專輯BGM 2至BGM 25，讓大家可以隨時隨地免費欣賞巴黎、義大利西西里島、加勒比海、愛爾蘭島、芬蘭等地的音樂。

大家可以欣賞由全球各地音樂家製作而成的327首曲目（MUJI）

不少受歡迎的音樂平台如Spotify、Apple Music、YouTube Music等亦有提供支援，有興趣的朋友不妨前往欣賞。