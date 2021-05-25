BALENCIAGA再來話題新手袋　提籃式設計容量極大　人氣不輸IKEA袋

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-05-25 19:12

自Demna Gvasalia入主BALENCIAGA之後，在手袋設計方面，每每帶來哄動，2021年秋冬季，又有新驚喜了。

Demna Gvasalia當年初加入BALENCIAGA之初，即帶入人氣的Bazar Bag，一炮而好。（Monica Feudi）

最元祖創作，首推Demna Gvasalia當年初加入BALENCIAGA時設計的Bazar Bag，以Demna童年於東歐生活時，常見到走私客帶貨時所攜帶的特大尼龍帆布袋作靈感，將它們升格改成真皮，卻照舊保留原有的誇張撞色，重新活化紅白藍袋風潮，一洗紅白藍袋只屬於羅湖水貨客的老土形象，吐氣揚眉。雖然事後品牌推出了尺寸較少的版本，但最具代表性的，仍然是初代的Oversized版本莫屬，儘管其巨型Size對矮小的人而言，孭起來甚不方便。

盛惠£1,705英鎊的BALENCIAGA Arena Tote。（BALENCIAGA）

隨後Demna Gvasalia更創作出引領BALENCIAGA再次熱爆全球的創作——Arena Tote，明顯惡搞IKEA招牌的藍色Shopping Bag，進行二次創作，打造一個外觀90%相似的包袋，IKEA原版盛惠$5港元，BALENCIAGA二創版卻索價£1,705英鎊（約$18,767港元），令很多人大叫瘋狂，卻更加多人爭相搶購，引證Demna Gvasalia絕對是當時最懂得創造話題的時裝設計師，也啟發出萬千設計師、藝術家利用IKEA Shopping Bag玩二次創作，打造出形形色色的潮流設計。

幾可亂真的BALENCIAGA Shoppong Bag。（BALENCIAGA）

（BALENCIAGA）

玩完膠袋之後，Demna Gvasalia則從名牌購物紙袋着手，設計出名曰Shoppong Bag的袋款，乍看之下，當時於BALENCIAGA近年常用的購物紙袋無異，要近看才會發現它原來是一個真皮袋，幾可亂真。

全新BALENCIAGA Bistro Bag。（BALENCIAGA）

XS、S和L三個尺寸供選擇。（BALENCIAGA）

+ 3 + 3 + 3

最近，這位來自格魯格亞的設計師，則再從舊物之中擷取靈感，為BALENCIAGA製作出全新袋款Bistro Bag，參考自法國傳統小酒館中常見的籐制戶外傢俱，將椅子面料上所常見的竹織結構，移稙到到手袋之上，構置成編紮的袋口邊緣、纏繞式手柄、可訂制的標識吊牌等等特色細節，結合XS、S和L三個尺寸供選擇和多種色調，實用之餘也滿載優雅氣韻，足證Demna Gvasalia的設計觀，並非只有搶Fo和搞怪的。