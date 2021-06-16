【CHANEL】2021年銷售額急升　超越疫情前水平是報復性消費所致？

撰文： 陳清揚 最後更新日期： 2021-06-16 16:10

一場世紀疫症令不少企業嚴重受挫，一眾時裝品牌亦深受其害。 一年多過去，法國經典奢侈品集團CHANEL昨日表示，品牌今年的銷售額預計將有兩位數增長，甚至超越疫情前水平，再一次印證品牌的深厚實力。

大陸CHANEL專門店不時出現排隊購物的人龍（Getty Images）

CHANEL首席財務官Philippe Blondiaux昨日表示，預料品牌本年銷售額將大幅上升，預期將比 2019年增長兩位數字，中國及美國將成為最大市場。他表示：「我們相信今年所賺得的，不只是人們所說的報幅性增長，而是一種強勁而持續的發展」，足見品牌的自信及對未來的冀望。

去年一眾傳統時裝品牌均受到疫情嚴重打擊：LVMH去年收入大減16%、Hermès下跌 6%；而CHANEL則足足下跌18%，令人痛心。

除了中國市場，線上業務亦是令CHANEL銷情急升的原因。（CHANEL）

其實在本年年初，外界仍然估計因CHANEL不肯減價、銷售手法缺乏彈性，以及消費者需求下降，品牌本年的銷售額仍不見曙光。

瀏覽去年CHANEL時裝騷的點擊率僅次於DIOR，大幅拋離其他對手。

事實上，CHANEL去年豪擲13.6億美元發展電子商務服務，令消費者更易買入限量版商品。另外，VOGUE透過數據指出，瀏覽去年CHANEL時裝騷的點擊率僅次於DIOR，大幅拋離其他對手，足以證明CHANEL在消費者心中仍佔有重要位置。



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