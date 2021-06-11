Nike聯乘UNDERCOVER NEXT%2　誰說Crossover只得潮流外表無功能？

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-06-11 18:24

近年Nike的聯乘做得風水生起，當中尤以日本設計師最為厲害，阿部千登勢的sacai與高盾橋的UNDERCOVER GYAKUSOU，正正是最當紅的炸子雞，推出作品連教父藤原浩都沒有他們聲勢浩大。

UNDERCOVER GYAKSOU絕對是Nike當前其中一個最成功的聯乘系列。（Nike）

sacai × Nike則是一個將運動元素注入時裝服飾為基軸的系列。（Sneakers Magazine）

Nike專書《Nike: Better is Temporary》內文就曾如此評論過，指出sacai × Nike是一個將運動元素注入時裝服飾為基軸的別注系列，而UNDERCOVER GYAKUSOU則剛好相反，乃是將潮流元素植入到專業運動服飾中去，可見前者屬「睇得唔打得」唯美之作，後者卻是「打真軍」的機能系列。因此坊間上有不少人總對號入座，誤以為聯乘便一定以潮流掛帥，這樣的想法實在太先入為主了。

UNDERCOVER FW20季度就率先公開雙方聯乘Dunk High的面貌。（UNDERCOVER）

當然高盾橋與Nike之間，確實有以時裝潮流為先的作品，早年大流行的Daybreak、到即將登場的三方聯乘LDWaffle「Bright Citron」，以至UNDERCOVER FW20季度的Dunk High等等，全是設計相對Old School的作品，但留意只要掛上GYAKUSOU這名號，所推出的聯乘在機能性方面，就一定傾盡全力研發到最強，打造極專業的運動設計。

近日流出產品照的UNDERCOVER GYAKUSOU的ZoomX Vaporfly NEXT% 2紅色版本。（Undercover）

例如即將登場的UNDERCOVER GYAKSOU ZoomX Vaporfly NEXT% 2，絕對值得跑友們引頸以待。作為Nike最強跑鞋Air Zoom Alphafly後的高階跑鞋系列，ZoomX Vaporfly NEXT% 2雖然欠缺前腳掌顯眼的Zoom Air氣墊推動器，但ZoomX再生泡棉同樣確保跑鞋驚人緩震機能，網狀鞋面也透氣性絕佳，無怪面世已一段時間，仍然大受歡迎。

正常版本Nike ZoomX Vaporfly NEXT% 2，與GYAKUSOU版明顯不同。（Nike）

其實早在上年美國舉行的Nike Future Sport Forum已曾發表過這對跑鞋的藍色版本。（Nike）

不過，今次UNDERCOVER GYAKUSOU的ZoomX Vaporfly NEXT% 2則可平常Nike自家版本有所不同，在鞋面結構上，即網眼結合半透明材料的分佈比例，都以高橋盾獨特的美學示人，連中底也打破慣例，以鮮艷的全紅或全藍色調示人，再印上GYAKUSOU的字樣標記在鞋面，高端機能性得以保留，設計外觀亦極大革新，將兩方面完全平衡，正是UNDERCOVER GYAKUSOU最出色之處。