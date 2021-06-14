日本設計｜Beautiful People環保Tote Bag登場　設計原料竟是蕉？

撰文： 陳清揚 最後更新日期： 2021-06-14 15:04

日牌Beautiful People近日推出環保繩網TOTE，再次以新元素為大家帶來時尚實用的單品。

日牌Beautiful People近日推出環保繩網TOTE，再次以新元素為大家帶來時尚實用的單品。（Beautiful People）

Beautiful People主理人兼設計師熊切秀典（Hidenori Kumakir）曾於COMME des GARÇONS HOMME擔任打版師六年。他在成立品牌之後，承傳過去學到的技術與設計精彩，不忘在品牌中挑戰不同的材質與輪廓，獨特且創新的設計成功在日本國內吸引不少支持者。

以天然蕉麻作Tote的原材料（Beautiful People）

近日品牌再度作出新挑戰——以天然蕉麻作原材料，製作出今季大熱的網織Tote Bag，將當下最潮的設計與環保概念合二為一。

蕉麻是一種生長在菲律賓中部的類似香蕉的植物，以堅韌、重量輕、柔軟、耐用見稱。⁠品牌將細細的蕉麻纖維製成繩狀，再以陽光下曬乾，然後由工匠手工製作袋子。袋子從前軀幹至底部及後軀幹均呈格子狀，極具日式休閒感。

Beautiful People這Tote Bag時尚、環保又易襯（Beautiful People）

蕉麻網織Tote Bag共有大地、藍、橙、黑四色，定價27,500日元（約1,945港元），是今年夏天的時尚、環保又易襯之選。



再看另一日牌TOGA ARCHIVES與H&M的聯乘設計：