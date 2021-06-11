H&M聯乘日牌TOGA ARCHIVES 9月2日開賣　搶購前先了解設計細節

撰文： 陳清揚 最後更新日期： 2021-06-11 19:51

繼被炒殺的Simone Rocha聯乘系列，以及日本獨賣的BlackEyePatch聯名別注後，H&M早前宣布將於9月2日推出與日籍設計師Yasuko Furuta合作的TOGA ARCHIVES x H&M，勢必引發另一波搶購潮。

TOGA ARCHIVES設計師Yasuko Furota（H&M）

來自日本岐阜的Yasuko Furota（古田泰子），曾於巴黎修讀時裝設計，長達兩年半的留學生涯為她奠定個人風格，1997年成立品牌TOGA以來，持續帶來中西合壁、前舊交融、非男非女的服飾，成為當今日本一個奇特的存在。對Yasuko Furota而言，能忠於自己的風格才是自由。

Yasuko Furota注重設計細節，相信這聯乘Trench Coat是大家必搶目標。（H&M）

在巴黎，我看到了一個全新的世界，與我熟悉的世界截然不同。這是我第一次意識到自己是個日本人。這讓我思考我想以日本人的身份向世界展示什麼，這在我來歐洲之前並不是我真正意識到的。 Yasuko Furota@TOGA ARCHIVES

在今回與H&M的合作中，Yasuko Furota延續過往常用的元素：在傳統輪廓中留白藉以展示部份肉體、異材拼接、誇張串珠等，讓消費者有機會以親民價享受TOGA的設計。

TOGA設計布滿不同細節（H&M）

Yasuko Furota指時裝是一個不需言語卻能展示自己的好方式，「我想透過TOGA，為充滿好奇心及不怕改變的人製作衣服。我很高興有更多人能夠因為TOGA ARCHIVES聯乘H&M，發現及享受到TOGA的設計。」



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雙方將為大家帶來Yasuko Furota最愛的拼接乾濕褸、束腰羊毛西裝外套、褶皺裙、色彩大膽的花卉及格子印花連衣裙、雙面飛行員夾克、回收物料製成的鋅耳環和黑色腰帶等。



按圖看H&M聯乘TOGA ARCHIVES設計：

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TOGA ARCHIVES聯乘H&M系列將於9月2日於全球限定門市和H&M官網推出，以如此價格買到TOGA，被炒殺是意料中事。



重溫TOGA過往聯乘系列：