Futura IG怒罵The North Face抄襲　Stussy、Daniel Arsham齊支持

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-06-22 19:28

今日（6月22日）流行文化界別發生大新聞，就是Grafitti大師Futura 2000罕有IG帖文怒插The North Face，究竟向來隨和又易話為的他，何以忽然大動肝火？

Futura 2000才來到香港出席活動，盡顯親和力。（攝影：龔嘉盛）

原來觸怒他的是The North Face，話說這個知名戶外品牌2019年研發了名曰FUTURELIGHT™的全新防水科技。這跟一般防水技術的最大分別，乃是利用創新納米紡紗技術製造，以新穎的梭織技法編織，讓FUTURELIGHT™面料具防水效能之餘，面料也包含了許多微米和納米大小的孔洞，能讓空氣任意穿過衣服，打造出最輕最透氣的防水薄膜，成功取代了傳統塗層或貼膜製衣法，堪稱革命性改造。

The North Face FUTURELIGHT™的名字與商標圖案。（The North Face）

Futura 2000塗鴉作品中常見的招牌原子Atomic Element圖案。（Futura 2000）

可惜，雖然科技技術絕頂，但今次The North Face FUTURELIGHT™卻因為形象問題而惹上官非。首先為突顯納米的超細小特徵，品牌為FUTURELIGHT™打造了一個象徵原子Atom的商標圖案，這恰巧與Futura 2000塗鴉作品中常見的招牌原子Atomic Element極為相似，再加上技術名字稱作FUTURELIGHT™，本身亦讓人聯想起Futura 2000這個名字，如此多種巧合交織一起，使到上年Futura 2000試圖聯絡The North Face，希望對方給予解釋，誰不知對方毫不理會，使到這位年屆65歲的塗鴉教父忍無可忍，今年初提告加洲法院，指控The North Face抄襲。

原子圖案一直出現在Futura 2000的作品之中。（Beats）

今日（6月22日）Futura 2000也透過個人IG帳號，更新案件最新消息，指出The North Face非但沒有認罪，更指出Futura 2000只是一個「自稱」（self-described）為街頭藝術家的人，只不過偶然在自家作品中，使用原子圖案而已。不但如此，The North Face代表律師還宣稱Futura 2000每個原子圖案創作都不同，並不統一，也沒有對圖案申請知識產權保護，甚至宣稱如果官司再拖拉下去，將要求他支付品牌所有的訴頌費。據Futura 2000在IG上的自白，這無疑是一種威嚇，如果他因而退縮的話，「（藝術界）將會有許多人再也無法保護自己的標誌和創作，而這是街頭服飾的基本元素。」

Shawn Stussy和Daniel Arsham撐到底！（futuradosmil）

面對Futura 2000抗爭到底，Shawn Stussy和Daniel Arsham這兩大藝術重量級人物均留言支持，並直斥The North Face的不是，最後誰是誰非，絕對值得關注。

藝術家之品並不易行。（攝影：龔嘉盛）

其實無論是時裝設計或街頭藝術的界別，當一件作品與另一件作品相類似時，究竟是「如有雷同，實屬巧合」？還是全屬抄襲？箇中的分界線何在？藝術家如何捍衛創作自由的同時，又能夠保障到自身的版權利益，從來都是件殊不容易的事。