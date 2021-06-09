專訪FUTURA│置地廣塲與翠華的香港回憶　原來十七年前已跟CDG合作

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-06-09 19:51

最近香港藝術界與潮流界極其熱鬧，所講的當然是於置地廣塲舉行的《FUTURALAND》，不單是著名Grafitti大師FUTURA2000創作生涯中最大型的公共展覽，更重要是他本尊亦親身來港參與盛會，還與本地傳媒談天說地，回顧藝術生涯上的前世今生。受疫情困擾，香港這個國際城市，已很久沒有西方國際藝術家到訪了，今次訪談，實在十分難得。

FUTURA2000君臨香港。（攝影：龔嘉盛）

《FUTURALAND》以宇宙太空作主題，表現出FUTURA對太空及星際旅行的好奇。（攝影：龔嘉盛）

自風塵困頓之中噴出光華

雖然人人都叫他為FUTURA，但這位塗鴉大師私底下喜歡人稱呼他Leonard，本名Leonard Hilton McGurr的他成長自美國紐約，與Jean-Michel Basquiat、Keith Haring和Kenny Scharf等大師同期，及後也相知相交，外人看表要風光，FUTURA一生的際遇卻不平坦。

年青時代的FUTURA。（Kids of Dada）

1980年成名作「BREAK」，這件塗鴉作品乃是噴在火車之上的。（Drago Publisher）

15歲時候母親突然告訴她不是母親，也曾顛沛流離，加入美國海軍，及後更為了三餐生計、照顧家人，當了五年單車外賣員，日子並不好過。然而無論生活如何，對塗鴉藝術的熱情始終陪伴着他，正是這種堅持，令FUTURA渡過了80年代中期的低谷，繼而在1993年遇上Mo Wax.主理人James Lavelle這位知音人，James Lavelle邀請FUTURA為自己樂團UNKLE，及旗下的DJ Shadow、DJ Krush等設計唱片封面，成就出PointMan、原子、星雲等標誌性圖案，可惜後來也因為種種原因，二人愈行愈遠。

這對Nike Dunk UNKLE記載了James Lavelle與FUTURA又愛又恨的關係。（Stockx）

來港期間，FUTURA接受多個本地媒體訪問，談笑風生。（攝影：龔嘉盛）

不過，正正是前半生的起起落落，使FUTURA洗練出一套對生命處之泰然的生活哲學，應用在這個Pandemic世代，格外珍貴：「其實與AllRightsReserved構思這個《FUTURALAND》已歷兩年有多的時間，當時還未有疫症流行需要隔離這回事，但世事往往如此出人意表。」

「不過那怕因為疫情之故，帶來種種的不利與不便，我仍然堅持舉辦這個藝術展，亦堅持接受隔離，得以親自來到香港，見證展覽的舉行。」FUTURA指要隔離14天當真不好受，「我的助手更慘，需要隔離21日！但日子還是要過，唯有活在當下，自己找事做，隔離期間我最喜歡看電影，更嘗試將我14天的生活，每日作息時間記錄下來，原來頗有趣。」

FUTURA自言今次香港之旅，是他自疫情大流行之後的第一次遠行，足證香港對其意義重大。（攝影：龔嘉盛）

問到今次新冠疫情對人生有何覺悟？FUTURA則感慨抒懷：「今次疫情對世界的影響真的很多，人與人之間的交流限制了，也有很多人因此而失去工作，甚至生命，如果要用負面的角度去看，這段時間當真讓人很傷心。」

「生命奇妙之處，正是你從不同的角度看，就會看到不同的東西。例如我今年已65歲了，數字上或許並不年輕，我仍然覺得自己很年輕，從來沒有退休的打算，總是希望結識新朋友，接觸新事物，記住創造力是沒有界限的。例如網絡世界正是一個在疫情下好好令自己增廣見聞的渠道，雖然它有時候會顯得虛蕪，但只要運用得宜，在這個社會新常態下的確會幫到我們很多。」

全球限量150 枚的X-6000雕塑，售$34,500港幣。（附有藝術家簽名及獨立編號認證卡）

他表示不少人認為新冠疫情會令到所有藝術家舉步為艱，事實卻剛好相反，「在這段時間我的創作思路和過程竟變得容易，宇宙仿佛在告訴我們人類，是停下來改變以往繁忙的生活，嘗試一下放慢腳步，花時間思考一些平時不會想的哲理問題，這樣慢活反而會提升我們的想像力。我亦趁這段時間換一換環境，將Studio遷移至布魯克林。」

看來今次《FUTURALAND》展出的6米高巨型火箭、那7個1.8米高的FL-006外星人雕塑，以及限定150件的X-6000玩具，正是FUTURA參透了宇宙奧秘之後送給世人的禮物。

FUTURA與置地廣塲原來早有緣份。（攝影：龔嘉盛）

FUTURA的香港回憶

問到世界這麼大，當初何解指定要選址香港舉辦《FUTURALAND》展覽？

FUTURA直言香港是他「第二個家」：「早在1975年，19歲的我隨海軍服役，首次踏足香港，可說一見鍾情，其後以塗鴉藝術家的身份，亦多次來港進行藝術交流，曾在這裡舉辦個人展覽，也曾與UNDERCOVER的高橋盾一同出席活動，滿戴美好回憶。」

已拆卸的中環富麗華酒店。（Wiki）

不說不知，今次舉行《FUTURALAND》的中環置地廣塲，原來同樣與FUTURA大有淵緣：「從前我曾與一眾塗鴉藝術家受邀到香港出眾藝術活動，並入住富麗華酒店（現已拆卸）。當時我們很喜歡到翠華餐廳，品嚐港式茶餐廳美食，而置地廣場正是我們由富麗華走到翠華的必經之路，可見置地廣場與我關係不淺。」因此《FUTURALAND》選址在此舉行，絕非單單因為置地廣塲是香港甲級購物商場如此簡單。

位於BELOWGROUND《FUTURALAND》x Futura Laboratories期間限定店。（BELOWGROUND）

FUTURALAND 咕􀀁尺寸: 高500 x 闊212 x 深70 毫米，$785 港幣。（BELOWGROUND ）

細看今次《FUTURALAND》藝術展，FUTURA打造的周邊紀念品多的是，除焦點X-6000雕塑外，自家品牌Futura Laboratories，亦聯同Off-White、Billionaire Boys Club、SILLYTHING等品牌出別注，眼見同期出道的Kenny Scharf最近亦聯合Dior出別注系列，問到FUTURA會否怕Street Art和Street Fashion日趨商業化和失真，漸漸變得不再Underground？

對此FUTURA自有一番見解：「近來很多人談及Kenny Scharf、Shawn Stussy與Dior的Kim Jones之間合作，不解為何街頭文化一下子高檔起來，事實上這種互動過去就一直存在。」

2006年FUTURA已獲香港區分部之邀，與CDG合作推出的服飾。（Comme des Garçons Guerrilla Store 852 ）

2006年FUTURA已獲香港區分部之邀，與CDG合作推出的服飾。（Comme des Garçons Guerrilla Store 852 ）

FUTURA引用他十分尊敬的川久保玲做例子，早在2004年，川久保主理的Comme des Garçon已在世界各地開設Comme des Garçons Guerrilla Store期間游擊店，邀請不同界別的品牌、設計師和藝術單位合作。2006年FUTURA已獲香港區分部之邀，與CDG合作推出服飾，將招牌塗鴉印到恤衫之上，距離2020年被年青一代所認識的Comme des Garçons聯乘FUTURA系列，足足有十四年之久。

FUTURA最後補充說：「Street Fashion與High Fashion之間的跨界互動歷來皆有，並非甚麼新鮮事，只要概念和設計出來的東西出色，品牌和設計師的背景和本質，根本不是重點，例如我與義大利經典自行車品牌CINELLI合作的聯乘系列也即將登場呢，產生的化學作用，實在令人興奮。」

INFO

《FUTURALAND》

日期：6 月 3 日晚上 7 時 至 6 月 16 日

時間：每日上午 10 時 – 晚上 8 時

地點：中環置地廣塲地下中庭

期間限定店：中環置地廣塲地庫2號舖