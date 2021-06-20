New Balance再有新轉乘　人氣992遇上Paperboy Paris變「煎蛋」

撰文： 陳清揚 最後更新日期： 2021-06-20 19:18

本年一月，Paperboy Paris與New Balance再度聯手，推出以煎蛋為主題的趣味聯乘系列，結果深受歡迎，推出後火速售罄。 為了滿足鞋迷的願望，早前日本BEAMS再度補貨上架，相信同樣手快有手慢無。

自去年New Balance重新復刻美製992失後，鞋款人氣急升。（New Balance）

相信近一兩年大家對品牌聯乘的新聞不感陌生。然而，能夠打造出令消費者動容且願意買單的聯乘，才是最考品牌功夫的一環。由巴黎複合式餐飲潮流品牌Paperboy Paris與New Balance聯手打造的992無庸置疑地擁有上述的吸引力。

本年Paperboy Paris與New Balance再度聯手，推出以煎蛋為主題的趣味聯乘系列，結果深受歡迎。（BEAMS）

其實早於去年二月，雙方便曾經合作，運用最新配色，為大家帶來以Paperboy Paris招牌菜式Tuna Tataki Sandwich為靈感的New Balance 801。

Paperboy Paris與New Balance聯手的992鞋款設計，令人想起一款菜式。（Paperboy Paris）

+ 4 + 4 + 4

事隔一年，雙方於本年初再度聯手：今回以煎蛋為靈感，將New Balance人氣鞋款992改頭換面。鞋身以白色與淺咖啡色作主調，再以黃色作點綴，後方則加入Paperboy Pari Logo，感覺清新。當時系列一上架便立即被搶購一空，令不少鞋迷落空。

聯乘992鞋款設計概念原來是源自日常的煎蛋（Wikipedia）

近日BEAMS不單再度將Paperboy Paris x New Balance 992再度上架，同時再度為大家帶來與Paperboy Paris合作的Paperboy Paris x BEAMS「煎蛋」系列。據悉BEAMS官網現已開放抽籤，不過992鞋款僅提供男性尺碼，有興趣的朋友今回絕不能錯過。



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