【長場雄】再度跨界聯乘卡樂B　簡約插畫令薯片變得有「潮」味？

撰文： 陳清揚 最後更新日期： 2021-06-18 19:00

人氣插畫家長場雄近日再度出手，不過今次跨界聯乘的對象卻不是時裝品牌，而是知名零食品牌卡樂B Calbee。 雙方難得合作，會為大家帶來甚麼設計呢？

日本人氣插畫家長場雄（AllRightsReserved

曾來港開展的長場雄，擅以黑白二色及簡約線條勾勒人物，作品雖則簡潔卻極具時尚感。過去不少時尚雜誌如《POPEYE》、《BRUTUS》、《GINZA》，以及時裝品牌如Beams、CONVERSE、UNIQLO等，均曾與長場雄合作。

長場雄近日與知名零食品牌Calbee合作，打造出特別款薯片及一系列時尚單品。（Calbee）

別以為長場雄僅對時裝界有興趣，其實他亦非常願意與不同類別的品牌合作：過去他亦曾與NAVARASA、koe_pizza、kitkat等飲食品牌合作，打造出特別版包裝。近日他就與另一日本知名零食品牌Calbee合作，打造出特別款薯片及一系列時尚單品。

今回雙方特別推出一系列印有長場雄作品的時尚單品。（Calbee）

今回長場雄特意為Calbee兩款經典薯片口味「薄鹽」及「PIZZA」作畫。PIZZA味薯片的包裝上印有男子坐在滑板吃薯片的畫作，薄鹽味薯片的包裝上則印有一對男女互相依偎吃薯片的畫面。另外，今回雙方特別推出一系列時尚單品如咖啡杯、T恤、布袋、衛衣等，每款單品均印有以上述兩幅作品，時尚度足以媲美時裝品牌的設計。

過往長場雄的聯乘均大受歡迎，今回當然不例外，據悉部份單品已經售罄，長場雄的吸引力果然沒法擋。



重溫長場雄各樣跨界聯乘設計：