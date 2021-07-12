前Céline創意總監Phoebe Philo震撼回歸　與LVMH合作個人同名品牌

撰文： 陳清揚 最後更新日期： 2021-07-12 19:13

據外媒BOF報導，前Céline創意總監Phoebe Philo親口證實將與LVMH合作，推出個人同名品牌，為時裝界投下震撼彈。

Phoebe Philo主政Céline年代，成功帶來多款知性IT Bag（Getty Images）

Phoebe Philo執掌Céline創意總監期間，透過設計注入個人對新時代女性的理解，以「讓女性可無拘束地穿梭於工作場所及家庭之間」為原則，多次創造出風格優雅、剪裁俐落、物料堅挺舒適、極具實穿性的服裝系列。美國時裝評論家Cathy Horyn曾大讚：「這世上大概沒有人能如Phoebe Philo一樣，能把現代的舒適與自主完美地表露出來」。另外，她亦為Céline設計出多款經典手袋如CLASSIC BOX、BELT BAG、LUGGAGE BAG等，至今仍是不少簡約女生的日用袋。



盤點Phoebe Philo年代Old Céline經典手袋：

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2017年，Phoebe Philo以照顧家庭為由，卸任創意總監一職。在此三年多內，時裝界不時傳出Phoebe Philo回歸的傳聞：坊間曾先後盛傳她會加盟Burberry及CHANEL，去年二月亦有消息指出她會創立一個以環保望導的時裝品牌，又或可能加入目前近乎停擺的Azzedine Alaïa，不過所有傳聞最終都不了了之。

雖然先後傳出Phoebe Philo入主Burberry、CHANEL，但最終是創立個人品牌。（Getty Images）

早前，外媒BOF證實Phoebe Philo已與LVMH開展合作計劃。Phoebe Philo表示：「我與LVMH已建立非常有建設且具創意的工作關係」；「我非常期待認識支持者，以及世界各地的人，並按照自己的方式管理品牌及做事。」

雖然報導未有公布品牌更多細節及面世日子，但相信消息足以令時裝界及支持者期待。



最後，重溫Old Céline的一些往事：