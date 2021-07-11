【IKEA】移民潮又關外星人事？　阿聯酋宜家為天外來客設計說明書

撰文： P Yue 最後更新日期： 2021-07-11 19:38

可能許多人都曾經想像過，在廣袤無邊的宇宙中，會不會有好像人類的智慧型生物或文明呢？而雖然霍金早早就警告我們，不要主動招惹外星人，但如果外星人真的帶著善意來訪地球，我們作為東道主又沒有好好準備招待，到時候豈不失禮？ 作為全球最大的傢俱品牌，IKEA原來早已有所準備，前不久推出了專為外星人而設的傢俱組裝說明書，令外星人可以賓至如歸快速適應地球生活。

阿聯酋IKEA為外星人設計家具（IKEA）

在剛過去的六月，美國國家情報總監辦公室向國會提交《不明空中現象初步評估報告》，羅列了144個「不明空中現象」。而雖然仍沒有直接證據，可以指明外星人曾造訪地球，不過熱情好客的IKEA就在報告發佈不久，公佈了名為「Furniture for all」的計劃，為可能會到訪地球的外星人事先張羅，未雨綢繆地為接待外星朋友做好準備。

由阿聯酋IKEA和Ogilvy Dubai設計團隊合力企劃，名為「Furniture for all」的計劃，是一套專門設計給外星人看的傢俱說明書。（IKEA）

這個名為「Furniture for all」的計劃，由阿拉伯聯合大公國IKEA和Ogilvy Dubai設計團隊合力企劃，是一套專門設計如外星人閱讀的傢俱組裝說明書，說明書所展示的傢俱，都是我們熟悉而甚至是擁有過的熱門款式，包括BILLY書架、BRIMNES睡床和POÄNG座椅等。那麼說明書到底有什麼特別之處？又如何讓外星朋友讀得懂呢？

這套「Furniture for all」的傢俱說明書，涵蓋了BILLY書架、BRIMNES睡床和POÄNG座椅等IKEA的經典傢俱。（IKEA）

在「Furniture for all」的特製說明書中，除了圖畫中的人類被重新繪畫成外星人，團隊還把語言也換成外星人文字，貼心的翻譯，讓外星人迅即感受到地球人的友善。而雖然我們無從得知翻譯的精確度，但從各種情景圖示中，還是可以看出團隊的用心地，例如在其中一幅畫中，就提醒外星朋友創不要直接用UFO運回家，要好好利用IKEA提供的送貨服務等。見微知著，似乎IKEA團隊在製作這一套說明書，是有真正站在使用者的角度，即是從外星朋友們的角度去思考和設計。

提醒外星朋友創不要直接用UFO運回家，要好好利用IKEA提供的送貨服務等。可以看得出來，IKEA團隊有真正站在外星朋友們的角度去思考和設計。（IKEA）

為可能會到訪地球的外星朋友，未雨綢繆地做好準備。（IKEA）

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