集體回憶｜微軟Windows老土無人用？　經典視窗Logo潮牌爭相致敬

在這個iPhone、Mac機大過天的數碼時代，還跟人說自己用開微軟Windows作業系統，仿佛會畀人嘲笑。但其實Microsoft發展依舊一日千里，今日年底更加會發布最新的Windows 11系列，嫌人地Outdated？最Out根本是你自己！



Windows進化史。（Strickly Bizzness）

就算剔除電腦科技那部份不說，Microsoft Windows這麼多年來在Street Fashion領域一直備受青睞。這些年來，無論是日本的Flagstuff或是美國Bronze 56k等街頭品牌，均曾惡搞這個經典視窗圖案，製作成Cap帽或T-shirt等單品，歷久不衰。

東京原宿的WISM。（harao）

is-ness是City Boy領域裡一個具代表性的品牌。（is-ness）

而最新透過聯乘來打開這扇天窗的潮流單位，就有日本東京的WISM和is-ness，前者是屹立原宿Cat Street的前衞時裝店，昔日LVMH Prize冠軍doublet，正正是由WISM一手捧紅，堪稱日本High Street Fashion之聖地。至於後者is-ness，雖然名氣不及那些裏原宿品牌響亮，但在日系City Boy領域卻有着指標性地位，人稱City Boy始祖的長谷川昭雄，正是is-ness的忠實支持者。更重要的是在長谷川穿針引線之下，is-ness近年亦成功與Nautica、Billionaire Boys Club等國際品牌合作推出別注，其江湖地位不容小覻。

WIS-NESS Microsoft Windows惡搞Tee￥8,800。（WISM）

WIS-NESS MTV惡搞Tee￥8,800。（WISM）

今次WISM 聯乘is-ness的WIS-NESS系列，繼續貫徹City Boy嚮往舊日美國休閒風的核心精髓，從美國80、90年代歷史元素中取材，將Microsoft Windows視窗Logo和MTV Logo惡搞成Tee，不止圖案傳神，就連字體一跟足原著，甚有心思。回想在Microsoft Window和MTV雄霸的時代，著實令人回味，Windows的出現不但將電腦普及化，內裡的小畫家、踩地雷和彈珠台堪稱80、90後集體回憶。

MTV也不遑多讓，絕對是當時西方音樂工業的造星平台，Michael Jackson憑藉它再創時業高峰、Madonna直情透過MTV大紫大紅、甚至1992年MTV Video Music Awards上Nirvana「偷雞」唱《Rape Me》等等，都反映了在前YouTube時代MTV的重要性，對流行文化發展功不可沒。