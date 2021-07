CHANEL生前最大競敵　Schiaparelli群星拱照下終於吐氣揚眉時裝界

撰文: 張榮熹 最後更新日期: 2021-07-12 19:26

作為一線超模,Bella Hadid一舉手一投足總成為焦點,而日前法國康城影展上,那套仿如將Timberland Logo「倒轉來放」的金飾配黑色貼身夜裝裙造型,更是贏盡全世界關注。 不過大家可不要只聚焦在她心口那個瑞士山區肺,製作這套服裝的品牌Schiaparelli和設計師Daniel Roseberry,其實更值得欣賞。

Bella Hadid日前閃耀法國康城影展。(Schiaparelli.)

雖然對於年輕一代而言,Schiaparelli這個品牌的名氣,或許尚不及Off-White或Jacquemus,但人家在時裝歷史上,可謂鼎鼎有名。於八、九十年前,品牌創立人Elsa Schiaparelli不但是Coco Chanel的最強競敵,人稱Shocking Elsa的她與Marcel Duchamp和Salvador Dalí等藝術鬼才,更有着深厚情誼。

Elsa Schiaparelli與Salvador Dalí。(Maison Schiaparelli)

Elsa Schiaparelli是講求Conceptual Art的概念設計師,打破上世紀初時裝推崇奢華高貴的傳統,熱衷從日常生活中擷取靈感,將平時所見之物如眼睛、昆蟲甚至骨頭,以超現實方式注入到服飾之中。有時會製作成真實的立體質感裝飾,有時則會玩Fake Print示人,堪稱上古時期的Martin Margiela。

1935年Salvador Dalí及Schiaparelli以電話和龍蝦作主題,創造出Lobster phone這件藝術品。(Maison Schiaparelli)

而這位意大利女設計師,更可謂人類流行史上首批高調玩聯乘的時裝人,當大家欣喜Louis Vuitton邀請Jeff Koons,Dior找來Kaws這些藝術大師合作之際,遠在1930年代Elsa Schiaparelli已經嘗試這樣做,「聯乘單位」更正正是超現實主義大師Salvador Dalí達利。

37年聯手設計出曠世巨作The Lobster dress。(Maison Schiaparelli)

1935年他們倆便以電話和龍蝦作主題,創造出Perfume as a telephone dial和Lobster phone兩件藝術品;37年聯手設計出曠世巨作The Lobster Dress;到38年的Tear Dress等等,至今仍然啟發後世無盡時裝品牌。

不過再厲害的品牌,都總會經過三衰六旺,CHANEL自Coco Chanel離開以後,都要經過一段低潮期才遇上Karl Lagerfeld重見天日,GUCCI到Frida Giannini創意無以為繼後,也還需要用她多一段時間才起用Alessandro Michele,只是今次久旱逢甘雨的運氣,終於降臨到Schiaparelli之上。

自1954年因戰後經營困難而結束品牌後,Schiaparelli數十年後業務一直處於真空狀態,直到2006年被Tod's集團所收購,以為終於迎來曙光之際,集團卻因為種種政策改動,而拖到2014年才任命Marco Zanini出任創作總監,讓品牌重新啟航。可惜無論是Marco Zanini還是隨後的Bertrand Guyon,均沒有成功令品牌起死回生,讓人失望。

Schiaparelli的真命天子:Daniel Roseberry。(Daniel Roseberry)

但所謂The night is darkest just before the dawn,久歷失敗之後,2019年Schiaparelli卻銳意起用Daniel Roseberry。這位美國型男在加入品牌之前,共花了十一年時間效力Thom Browne,後期更遷升至Head of Designer的高位,Thom Browne那種將工整、高雅和藝術與幽默感合一的特異美學,深深滲入Daniel Roseberry的血液,亦與Schiaparelli的風格美學一脈相承。

The Six-pack「六嚿腹肌」美學,將Six-pack實體化,硬倔倔地移植地Corset Tops和手袋之上。(Schiaparelli)

Kim Kardashian高調著用。(Schiaparelli)

因此加入之後,Roseberry立即將Schiaparelli的創意和狂野意味大幅度提高,不但重新活化眼睛、耳朵、昆蟲、金器等實體裝飾元素,更研發出全新的The Six-pack「六嚿腹肌」美學,將Six-pack實體化,硬倔倔地移植地Corset Tops和手袋之上,惹來Kim Kardashian高調著用,之後Beyoncé和Cardi B等巨星級人馬也相繼支持。直至今次Bella Hadid高調「爆肺」演繹品牌SS21季度Haute Couture最新服飾,只有Keep住這股氣勢的話,這個沉睡已久的品牌,定必大有作為。