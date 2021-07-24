東京奧運│橫尾忠則父女作畫恭賀　認識John Lennon大愛日本藝術家

東京奧運展開序幕。雖然今屆奧運因疫情關係而蒙上陰霾，但各種儀式及相關設計亦於近期先後上演及發布。

其中一個恭賀東奧的項目「Tokyo Tokyo FESTIVAL Special 13」，便找來有「日本Andy Warhol」之稱的橫尾忠則，聯同女兒橫尾美美，一起打造出一面全球最大的藝術壁畫，為東京注入時尚藝術魅力。



橫尾忠則和女兒橫尾美美一同創作全球最大的藝術壁畫（Tokion）

自60、70年代開始活躍於藝壇的橫尾忠則，尤其擅長平面設計，對色彩及形式的運用非常敏銳，作品意象亦非常前衛，因此橫尾忠則出道不久便引起日本前衛藝術家社群的關注，就連大島渚、寺山修司等人亦非常賞識他。



重溫橫尾忠則過往作品：

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60年代末，他獲紐約現代美術館MoMA邀請，參加1968年由MoMA舉辦的「文字與影像」（Word & Image）展；1972年MoMA更為他舉辦特展，因此在國外聲名大噪。而他的超現實的迷幻風格，也受到音樂人青睞，The Beatles、Cat Stevens、ELP、Santana等大名都先後找他合作。

橫尾忠則與女兒橫尾美美一起為東京奧運創作（Yokoo）

今回他與同為藝術家的女兒橫尾美美，便攜手將東京丸之內的地標丸大廈與新丸大廈化身成「畫布」，帶來總面積約為7,752平方米的大壁畫，以迎接2021東奧的來臨。



按圖看清橫尾忠則父女的畫作：

兩幅壁畫分別以「火」和「水」為主題，橫尾忠則負責「水」的部份，橫尾美美則負責「火」的部份；水向下流，火向上竄，形成一個生生不息的循環，就似是生命的循環一樣。主辦方亦表示希望這幅全球最大的壁畫能進一步吸引世人的目光，讓世人體悟到東京從過去、現在到未來的能量。

能否體悟主辦方所講的意蘊就見仁見智，但橫尾忠則這個名字絕對吸睛。



重溫橫尾忠則跟UGG合作的聯乘設計：