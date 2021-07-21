Starbucks難得聯乘日本職人　工匠精神可改變星巴克既有印象？

說起Starbucks，大家可能僅會聯想起咖啡、複製式生產的咖啡杯系列，又或大集團壟斷式經營。

如果Starbucks推出工藝職人咖啡杯，大家對品牌的感覺會否改變呢？



日本Starbucks於本月初再為大家帶來JIMOTO made +系列，藉此「傳播技術和文化，還要傳播那裡的人和熱情。」（Starbucks）

其實早在2016年起，日本Starbucks便推出專門由職人打造而成的JIMOTO made系列，讓消費者能夠在店內認識到不同職人及各地文化之外，亦提供一個平台予一眾職人出售作品，藉此再一次提醒大家要珍惜土地及工藝。



重溫Starbucks聯乘島田耕園人形工房作品：

JIMOTO made系列以地域作分類，過去就曾經帶來由京都職人團體、以製作御所人形木製娃娃而聞名的「島田耕園人形工房」，所打造而成的幸運符，駒犬、招財貓、嬰兒等形狀極之可愛，完全不似是Starbucks會販賣的商品。另外，JIMOTO made系列亦曾為大家帶來由山梨縣職人以甲州印傳工藝製成，由鹿皮保溫套包覆的白色陶瓷咖啡杯等。



另一山梨縣職人聯乘Starbucks系列：

來到2021年下旬，日本Starbucks於本月初再為大家帶來JIMOTO made +系列，藉此「傳播技術和文化，還要傳播那裡的人和熱情。」

由青森縣津輕玻璃工坊「北洋硝子」推出、以東京目黑川櫻花為靈感的北洋玻璃杯。（日本Starbucks）

今回系列包括由青森縣津輕玻璃工坊「北洋硝子」推出、以東京目黑川櫻花為靈感的北洋玻璃杯；由鳥取陶藝職人芝原信也親手打造、以烘焙咖啡豆的木桶作靈感的鳥取馬克杯；由來自滋賀縣甲賀市信樂市的工匠親手製作、以Starbucks Tokyo Roastery銅桶為起點的赭色陶杯；由福岡縣翁明窯打造、以花瓣漂揚在東京上空為靈感的峨眉窯杯；以及由位於阿波藍產地德島縣上田町、藍染大師工渡邊健太親手染成的阿波藍染毛巾。

由位於阿波藍產地德島縣上田町、藍染大師工渡邊健太親手染成的阿波藍染毛巾。（日本Starbucks）

上述作品均由一眾工匠親手製作，故此每款的數量亦有限制，而且亦僅限於在日本地區及日本Starbucks網路商店販售。其中，櫻花玻璃杯已經售罄，可喜可賀，有興趣入手其他作品的朋友亦不容錯過呢。



重溫Starbucks潮流聯乘藤原浩Fragment Design：