Billie Eilish聯乘NIKE AJ1曝光　樂壇小天后最愛螢光色調別注

Billie Eilish的全新專輯《Happy Than Ever》將會在7月間推出,相信一眾歌迷也翹首以待,而最近網上更將Billie Eilish的聯乘NIKE鞋作曝光。



NIKE Air Jordan 1 KO(IG@zsneakerheadz)



Billie Eilish一直喜愛以街頭造型示人,即使所著用均是時尚大品牌,但往往能夠配襯出屬於其個人風格,而腳下不時都會著Air Jordan系列鞋款。最近網上出現Billie Eilish X NIKE Air Jordan 1 KO的照片與影片,用上Billie標誌髮色螢光綠,而鞋舌亦改為Blohsh,更有一本筆記本,但官方一直未有公布詳情。不過Billie Eilish與Air Jordan亦非首次合作,早於2018年時,雙方就聯手推出Air Jordan 1 Explorer XX和Air Jordan 3 Bordeaux的新配色。



2001年在洛杉磯出生的Billie Eilish,來自一個演藝家庭,父母是演員,大四歲的哥哥Finneas O'Connell 也是音樂人。最初因為跳舞老師需要一首歌上跳舞堂用,就提議不如找哥哥寫首歌,創作完後將作品放上SoundCloud讓老師下載,幾年後Billie Eilish沒有成為一位舞者,但卻擁有了數以千萬的樂迷跟著她的音樂跳舞,先後推出的11首歌曲,全是破億點擊率的作品,更是Spotify史上第二最多人收聽的女歌手。

我喜歡的,可能別人不太能接受。人們有著太多的刻板印象,不假思索便否定別人選擇的人生。我想去打破人們的思維定式。我想做那個去改變的人。 Billie Eilish

2019年為Calvin Klein拍攝「I SPEAK MY TRUTH IN #MYCALVINS」企畫,〈bad guy〉更是企劃宣傳曲。(Calvin Klein)

Billie Eilish的首張大碟《 When We All Fall Asleep, Where Do We Go? 》推出後,就參與2019年Calvin Klein推出「I SPEAK MY TRUTH IN #MYCALVINS」企畫,以唱片中的《bad guy》就成為企劃宣傳曲,當時只是年僅17歲就攻佔各大音樂排行榜。而在首張大碟中,《you should see me in a crown》的動畫版本MV就與村上隆 (Takashi Murakami)合作,更推出一系列周邊產品。到2020年在第 62 屆葛萊美獎中,一舉奪下「最佳專輯」、「最佳流行演唱專輯」、「最佳製作」、「最佳歌曲」與「最佳新人」等五項大獎。