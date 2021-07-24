Billie Eilish聯乘NIKE AJ1曝光　樂壇小天后最愛螢光色調別注

Billie Eilish的全新專輯《Happy Than Ever》將會在7月間推出，相信一眾歌迷也翹首以待，而最近網上更將Billie Eilish的聯乘NIKE鞋作曝光。



NIKE Air Jordan 1 KO（IG@zsneakerheadz）

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Billie Eilish一直喜愛以街頭造型示人，即使所著用均是時尚大品牌，但往往能夠配襯出屬於其個人風格，而腳下不時都會著Air Jordan系列鞋款。最近網上出現Billie Eilish X NIKE Air Jordan 1 KO的照片與影片，用上Billie標誌髮色螢光綠，而鞋舌亦改為Blohsh，更有一本筆記本，但官方一直未有公布詳情。不過Billie Eilish與Air Jordan亦非首次合作，早於2018年時，雙方就聯手推出Air Jordan 1 Explorer XX和Air Jordan 3 Bordeaux的新配色。

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2001年在洛杉磯出生的Billie Eilish，來自一個演藝家庭，父母是演員，大四歲的哥哥Finneas O'Connell 也是音樂人。最初因為跳舞老師需要一首歌上跳舞堂用，就提議不如找哥哥寫首歌，創作完後將作品放上SoundCloud讓老師下載，幾年後Billie Eilish沒有成為一位舞者，但卻擁有了數以千萬的樂迷跟著她的音樂跳舞，先後推出的11首歌曲，全是破億點擊率的作品，更是Spotify史上第二最多人收聽的女歌手。

我喜歡的，可能別人不太能接受。人們有著太多的刻板印象，不假思索便否定別人選擇的人生。我想去打破人們的思維定式。我想做那個去改變的人。 Billie Eilish

2019年為Calvin Klein拍攝「I SPEAK MY TRUTH IN #MYCALVINS」企畫，〈bad guy〉更是企劃宣傳曲。（Calvin Klein）

Billie Eilish的首張大碟《 When We All Fall Asleep, Where Do We Go? 》推出後，就參與2019年Calvin Klein推出「I SPEAK MY TRUTH IN #MYCALVINS」企畫，以唱片中的《bad guy》就成為企劃宣傳曲，當時只是年僅17歲就攻佔各大音樂排行榜。而在首張大碟中，《you should see me in a crown》的動畫版本MV就與村上隆 （Takashi Murakami）合作，更推出一系列周邊產品。到2020年在第 62 屆葛萊美獎中，一舉奪下「最佳專輯」、「最佳流行演唱專輯」、「最佳製作」、「最佳歌曲」與「最佳新人」等五項大獎。