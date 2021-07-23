東京奧運│比賽會場集中地江東區多小店　舊區蔵前活化媲美深水埗

【東京奧運】雖然提起去東京購物，香港人總會奧運國立競技場附近的新宿、澀谷和原宿作依歸，但對於靠近東京灣的江東、台東或墨田區，感覺卻較陌生，趁東京奧運今晚（7月23日）正式開幕，一起認識這地區。
今屆東京奧運很多比賽場館都集中在江東區有明一帶，因此無論是政府還是私人企業都好，這些年來都致力發展鄰近區域，使到這些傳統住宅區或老區，迎來一番新氣象，成為深受年青人歡迎的新興購物地段，現在一於繼續為大家精選當地特色小店。
江東區：
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台東區、墨田區、中央區：
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國立代代木競技場：
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