東京奧運│比賽會場集中地江東區多小店　舊區蔵前活化媲美深水埗

【東京奧運】雖然提起去東京購物，香港人總會奧運國立競技場附近的新宿、澀谷和原宿作依歸，但對於靠近東京灣的江東、台東或墨田區，感覺卻較陌生，趁東京奧運今晚（7月23日）正式開幕，一起認識這地區。



有圖有真相，今屆東京奧運很多比賽會場均座落鄰近東京灣的地區。（Tokyo 2020）

今屆東京奧運很多比賽場館都集中在江東區有明一帶，因此無論是政府還是私人企業都好，這些年來都致力發展鄰近區域，使到這些傳統住宅區或老區，迎來一番新氣象，成為深受年青人歡迎的新興購物地段，現在一於繼續為大家精選當地特色小店。

江東區：

+ 9

台東區、墨田區、中央區：

+ 12

點擊再看：【東京奧運│盤點會場周邊時尚潮點 國立競技場附近原來潮店林立？】國立競技場鄰近潮店：

+ 10

國立代代木競技場：