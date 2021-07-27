sacai重磅聯乘　 ACRONYM別注糅合時尚與機能　2022年最期待系列

如果你有留意時裝圈的消息，不難發現sacai老是常出現，今日以為又有新合作放出，原來是自家全新系列。



今天在德國ACRONYM®主理人Errolson Hugh的社交平台上，放出名為「sacai ACRONYM® 」系列，一口氣釋出6套服裝，以為只是sacai與ACRONYM®的合作小系列，誰不知在同一時間，sacai的官方網站也放上了品牌的2022年春夏季度作品，同樣以名為「sacai ACRONYM® 」，才發現整個系列也是雙方共同合作以成，不禁讓人對來年的季度系列更加期待。

男裝系列注入ACRONYM®的功能性元素，而當中更是以日常與露營兩者兼備為理念。 （sacai）

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美國空軍衣物MA-1不時是sacai靈感來源，今次就與風褸結合，加上春夏的褸款永遠是最適合香港天氣，此作絕對是心心眼。

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來到2022年sacai自家的春夏系列，是次與德國創作團隊ACRONYM®聯手。Errolson Hugh在社交平台上，直言是以「bonding」（糅合）為主題，將兩種物料結合作為理念。這是sacai一貫的創作方向，將不同的概念結合，製作出新的輪廓，並以不同或是對立的源點融合，形成新的型態。今回最新系列，用上大量ACRONYM®最著名的防水尼龍物料，將雨衣與風褸的功能性保留，再配以卡其色調，在衣身加上工作服口袋，當中防水拉鏈也成為衣物的點綴與設計一環。

ACRONYM®的衣物偏向男性，所以sacai的女裝系列，更顯阿部千登勢的功力，將防水硬物物料放到女裝百褶裙，而不失優雅與時尚感。（sacai）

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是次2022年春夏系列拍攝，在巴黎的街頭完成，早前Errolson Hugh的社交平台就有雙方的合照，原來是為了今回的拍攝。

ACRONYM®的前身是一間頂級面料公司 ，以高密度防水純棉面料 STOTZ ETAPROOF 以及纖維包裹技術 Epic by Nextec聞名，後來才成立ACRONYM®，推出自家功能性服飾。Errolson Hugh不單是ACRONYM®的領軍人物之一，亦是品牌的御用模特兒。最初團隊只有６人，一直專注於功能性的設計與嶄新理念為目標，同時獲得多個設計專利，範疇包括衣領耳機磁貼、隱藏拉鍊與多重口袋等等，同時獲得《 Time 》雜誌評選為 「 2002年度最佳產品」。後來2018年，Errolson Hugh掌舵 NikeLab ACG，為此支線帶來話題性，同時ACRONYM®不時與NIKE保持良好的合作關係，推出過多款聯乘鞋款。

在疫情期間，sacai的人氣更如美股般急升，先是久不久釋出一對與NIKE聯乘作品，新色系列再新色系列，以為熱潮會過去，新款又隨即面世，而且依然要「食炒價」。再經過由sacai主理人阿部千登勢一次性的 Jean Paul Gaultier的Fashion Show終於發佈，並與Dior Men的聯乘系列相繼亮相，同時在《KAWS TOKYO FIRST》的日本個人大型展覽中，出現sacai與KAWS的別注系列，相信上述無一不是震撼性合作，真的想問阿部千登勢，你是過著一天24小時的生活嗎？