Nike聯乘sacai鞋款新色發售日期公開　定價比前作貴炒價勢更勁？

Nike跟sacai自合作推出LDV Waffle和Blazer後，這對王牌聯乘組合忽然冷卻下來，不過大家都很清楚正在發生甚麼事，現在稍稍的風平浪靜，只是等待下一波的風起雲湧。

終於，流傳了接近一年的Nike × sacai Vaporwaffle，最近就發佈了確實發售日期和官方售價，Sport Fuchsia Game Royal、Tour Yellow Stadium Green、Black White和Villain Red Neptune Green 4種配色，均劃一在11月6日正式推出，官方售價為$180美金（港幣$1,400），考慮到之前LDV Waffle以及Blazer的官方定價都不過是$155美金和$140美金，今次sacai Vaporwaffle定價無疑相對高昂，但考慮到Stock X目前的暗盤價位已高達過萬港元，如果夠幸運，能夠抽籤以原價買到，都不失為人生一大樂事。

Nike × sacai Vaporwaffle Black White配色。（sneakernews）

延續阿部千登勢愛玩Double Layering的設計美學，最新Nike sacai Vaporwaffle採取雙鞋舌、雙鞋帶和Double Swoosh理念不特止，就連鞋後踭的中底部份，都呈分離式狀態，驟眼看上去的確具有解構主義神采。

古董級別的Nike Cortez。（Celebrity Gossip, News, Pop, Music）

《阿甘正傳》中的Nike Cortez（電影劇照）

芸芸4種配色中，尤以紅 × 白 × 藍色的Sport Fuchsia Game Royal最為矚目，事關它明顯Nike元祖鞋王Cortez一脈相承。遠在Nike還是稱作Blue Ribbon Sports的時代，由於當時公司還在初創階段，除代理日本Onitsuka Tiger外，更希望製作出能代表到品牌的自家鞋款，如是者邀請Onitsuka Tiger合作，研發利用尼龍作為鞋面材料，最終創作出名曰Cortez的跑鞋，並於1972年推出市面。各式各樣配色之中，最經典者無疑紅 × 白 × 藍色莫屬，Tom Hanks主演的《阿甘正傳》，電影中主角Forrest Gump，正是穿上這對Old School鞋子跑遍美國。