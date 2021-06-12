潮牌Sacai主理人阿部千登勢　從家庭主婦日常　悟出服裝設計理念

撰文： Japaholic 最後更新日期： 2021-06-12 10:00

疫情的影響之下，許多產業都受到了衝擊，不斷求新求變的時尚圈更是受到不小的影響，在這之中，依然有個來自日本的設計師品牌，能夠在這波影響中站穩腳跟。從2015與Nike合作至今，它就是出自阿部千登勢（Chitose Abe）之手的「Sacai」。

原本只是因為顧小孩在家感到無聊…

如果你喜歡川久保玲，那你可能會知道Sacai的創辦人是她的弟子，曾與她工作八年，致力於走出自己設計風格的阿部千登勢，其實一開始是從在家裡做了五件毛衣開始……在阿部懷孕回歸家庭的期間，總覺得一個人在家太過孤單，於是手工一針一線，做出了五件衣服，更加確定了自己對時尚的熱愛，之後還找到了工廠來製作這些衣服，此後，便開啟了她的品牌之路。

Sacai聯名Nike及自家品牌設計作品用色大膽，偏愛不同布料及顏色拼接，具設計感之餘又十分百搭！（點擊放大欣賞）▼▼▼

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家庭與工作為什麼一定要二選一？就是註定要不平凡！

阿部千登勢曾說過：「如果沒有生小孩，我可能可以更專注在設計上。」阿部即使創立了自己的品牌，依然需要接送小孩、到超市買菜，正是這些日常生活，影響她品牌服裝的設計，無論設計多麼的創新，她的原則就是要「能夠穿出門」。阿部非常了解女人的生活，她的服裝即使離開秀場，依然實穿。因為她追求的就是為「自己」而設計。

女人可以不用只有一個樣子，可以又穩定又叛逆，她將這些生活的自由想像化作衣服的不規則剪裁，讓女人可以穿出自己，這樣對於布料紋理等解構又重建的風格，也成了阿部設計風格的標誌。

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堅持自己想做的事情，活出自己的樣子

「我就是不想跟別人一樣！」從不喜歡與他人撞衫，到不想侷限女人只能有一種生活方式，阿部的生活與設計都在追求一件事情——「自我」。無論是與Nike的聯名，或是新款式的設計，阿部更重視的是如何發揮得與他人不同，能有自己的風格，自己是否喜歡。

就是這一份堅持，支撐她走到現在、走進世界，給予人正面的能量。

知道自己要什麼並不是最難的，要能夠一路堅持、堅信自己，這份力量和信心才是阿部最讓人佩服的地方，她不接受別人幫她定義的生活，並且用自己的作品，鼓舞對社會壓力感到苦惱的人，展現女人也可以這樣生活的態度。願大家都能夠坦誠傾聽內心的聲音，活出自己最喜歡的樣子。

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